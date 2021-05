Branchentalk auf der Sappi Blue Couch

Am 26. Mai wird wieder intensiv getalkt: In der vierten Ausgabe der Blue Couch-Series dreht sich alles um Verantwortung, Nachhaltigkeit und Innovation. So berichtet der neue CEO Marco Eikelenboom exklusiv über seine ersten Wochen an der Spitze von Sappi Europe und natürlich über Themen, die ihn als strategischen Unternehmenslenker beschäftigen: Wie wirken sich aktuelle ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen auf Strategie und Handeln von Sappi Europe aus? Was steht in der neuen 5-Jahres-Strategie und welche Auswirkungen hat das auf die Wertschöpfungskette? Warum liegt ein besonderer Fokus auf Nachhaltigkeit, Reduzierung von Komplexität, Stabilität und Resilienz? Und nicht zuletzt: Wie lässt sich der nachhaltige Wandel gestalten und welche Perspektiven ergeben sich daraus für Papierhersteller und die Branche?

Diese und viele weitere Fragen werden am 26. Mai um 10 Uhr (MEZ) auf www.sappi-bluecouch.com geklärt.