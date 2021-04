CO2-neutrales Papierportfolio aus dem Mondi-Werk Neusiedler

Das Werk Mondi Neusiedler bietet seit über einem Jahrzehnt CO 2 -neutrale Produkte wie Color Copy original und ausgewählte Produkte aus dem Nautilus-Portfolio an. Seit April 2021 ist das Angebot an CO 2 -neutralem Papier auf fast alle Premium-Papiermarken ausgeweitet worden. Dazu zählt auch Pergraphica Mondis Premium-Papiermarke für kreatives Design, Publishing und Luxusverpackungen. Damit vereint das nun Premium-Druck- und Publishing-Qualität mit Nachhaltigkeit in einem Sortiment. Mit diesem neuen Angebot reagiert Mondi auf die wachsende Nachfrage von Kunden wie Agenturen, Designern und Brand Owner nach nachhaltigen und CO 2 -neutralen Druck-, Publishing- und Verpackungsprodukten.

Die CO 2 -Emissionen des Papiers wurden mit Unterstützung von ClimatePartner berechnet, ausgeglichen und als CO 2 -neutral eingestuft. Die CO 2 -Berechnungen von Mondi basieren auf anerkannten Industriestandards wie dem CEPI Carbon Footprint Framework für Papier- und Kartonprodukte [1] . ClimatePartner ist ein internationaler Anbieter von Lösungen für Klimaschutzmaßnahmen, mit dem Mondi eine langjährige Beziehung pflegt. Nach Berechnungen von ClimatePartner entfallen bei der Herstellung eines Buches 50 bis 75 Prozent der CO 2 -Emissionen auf das Papier, was die Bedeutung dieser Maßnahme verdeutlicht. Um alle berechneten CO 2 -Emissionen auszugleichen, unterstützt Mondi das Wasserkraftwerk Pesqueiro am Fluss Jaguariaríva im Süden Brasiliens – ein international anerkanntes Klimaschutzprojekt.

„Nachhaltigkeit bildet das Herzstück unserer Strategie bei Mondi und unser Angebot an nachhaltigen Papieren hat eine lange Tradition. Im Rahmen unseres 10-Jahres-Maßnahmenplans MAP2030 fokussieren wir unter anderem darauf, die Emissionen unserer Produktion zu reduzieren. Daneben freuen wir uns nun, unsere Kunden mit einem erweiterten CO 2 -neutralen Papierportfolio für Druck- und Premium-Verpackungsanwendungen zu unterstützen. Aufgrund des positiven Feedbacks unserer Kunden erwarten wir, dass das neue Angebot sehr gut angenommen wird“, sagt Gunilla Saltin, CEO Uncoated Fine Paper bei Mondi.