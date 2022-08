Stefan Bosselmann verstärkt Vertrieb bei Samson Druck

Stefan Bosselmann verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Druckereiwesen. Der gelernte Industriekaufmann war in den Bereichen Kundenbetreuung und Akquisition in verschiedenen Druckbetrieben in Deutschland sowie zuletzt in einer großen Druckerei in Salzburg tätig. Nun übernimmt er für Samson Druck den Vertrieb in Oberösterreich: »Ich freue mich, den hohen Servicegrad von Samson Druck in der Region weiter auszubauen und unsere Kunden in allen Belangen der Druckproduktion beraten und unterstützen zu dürfen.«