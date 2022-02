Samson erweitert Kapazitäten im Digitaldruck

Dafür wurden eine neue digitale Druckmaschine installiert sowie vier bereits vorhandene Anlagen in Betrieb genommen. Die räumlichen Adaptierungen und Neuanschaffungen umfassten Gesamtinvestitionen von mehr als 500.000 Euro. »Eine technische Infrastruktur auf dem modernsten Stand ist neben top ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern die wichtigste Basis für den Erfolg unseres Unternehmens«, sagt Gerhard Aichhorn, Eigentümer und Geschäftsführer von Samson Druck. »Der große Vorteil für unsere Kunden: Praktisch jedes Stück kann individuell mutieren, und auch Kleinauflagen sind wirtschaftlich umsetzbar”, betont der Mitarbeiter Thomas König.

Umgebaute Halle bietet Digitaldruck Platz auf 400 Quadratmetern

Das neu angeschaffte System von Konica Minolta übernimmt neben dem Drucken auch das Schneiden, Rillen, Heften und Falzen – alles in einem Arbeitsdurchgang. Zusätzliche Maschinen sind auf die digitale Weiterverarbeitung spezialisiert, darunter eine Kuvertdruckmaschine sowie eine Hochleistungs-Druckanlage für Personalisierungen. Der Bereich Digitaldruck befindet sich nun auf rund 400 m2 Fläche in einer speziell adaptierten Halle, die bisher als Lagerort diente.

Maximale Flexibilität ermöglicht

»Wir haben die Erweiterung des Bereichs Digitaldruck vorangetrieben, um das Portfolio für unsere Kunden weiter auszubauen und Samson als Komplettanbieter für alle Druckleistungen zu stärken«, betont Aichhorn. Das Lungauer Unternehmen will seine Angebotspalette für bestehende Kunden ergänzen, sowie auch regional mit kleineren Auflagen zu wirtschaftlichen Preisen am Markt präsent sein. »Im Digitaldruck liegt durchaus noch großes Potenzial«, meint Gerhard Aichhorn. »Personalisierung, digitale Produktion hochwertiger Kleinauflagen, all das ist mit Digitaldruck möglich, und solche Spezialprodukte liegen vor allem für Direct Mailings, Broschüren oder Geschäftsausstattungen voll im Trend.«

www.samsondruck.at