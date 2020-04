Andreas Kainz wechselte zu Samson Druck

Samson Druck ist mit 120 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 18 Mio. Euro eine der größten Druckereien in Österreich. Der gelernte Drucker Andreas Kainz verfügt über außerordentlich viel Erfahrung in dieser Branche. Seine berufliche Laufbahn führte ihn in verschiedene Unternehmensbereiche, unter anderem war er an der Verschmelzung der Firmenstrukturen zweier fusionierter Druckereien beteiligt.

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte beinhalteten die Bereiche Prozessoptimierung mit Produktionsplanung, Einführung eines Management- Informationssystems und Personalverantwortung in der Produktion. Zudem war der gebürtige Niederösterreicher stark in den Bereichen Key Account Management und Kundenbetreuung aktiv. Vor seinem Wechsel zu Samson Druck war Andreas Kainz als Technischer Leiter und Einkaufsleiter bei der Druckerei Janetschek beschäftigt.

