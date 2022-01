Silvia Spatt verstärkt das Vertriebsteam von Marzek Etiketten+Packaging

Ing. Silvia Spatt bringt fundierte technische Erfahrung in renommierten nationalen und internationalen Unternehmen im grafischen Gewerbe, in der Verpackungsbranche sowie auch der Anwendungstechnik mit Etiketten, Faltschachteln und Flexibler Verpackung mit ins Team. Zuletzt war sie bei der Heidelberger Druckmaschinen AG für die weltweite Vertriebsleitung von Gallus-Maschinen verantwortlich.

Mit dem Investitionsprogramm von € 9 Mio. im vergangenen Jahr ist Marzek Etiketten+Packaging für die vielfältigen Herausforderungen der nächsten Jahre bestens gerüstet. So wurden zahlreiche hochmoderne Produktionsanlagen installiert und kräftig in die Optimierung der internen und externen Vernetzung von Vorstufe, Produktion, Verwaltung sowie mit Kunden und Agenturen investiert.

Der Tätigkeitsschwerpunkt von Silvia Spatt wird in erster Linie in der Expansion der Unternehmensgruppe in Deutschland und in der Schweiz liegen. „Vor mir liegt eine sehr spannende Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass die Produkte und Dienstleistungen von Marzek Etiketten+Packaging sehr viel Potenzial in diesen Märkten haben und freue mich daher, an der Expansion in den Nachbarländern maßgeblich mitarbeiten zu können“, beschreibt die Vertriebschefin ihre Aufgabenstellung. „Besonders reizvoll ist die Möglichkeit, in diesem dynamischen Familienbetrieb aktiv mitgestalten zu können.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Silvia Spatt eine vielseitige und kompetente Expertin für uns gewinnen konnten. Ihr Branchen-Know-how sowie ihre langjährige Erfahrung sind eine große Bereicherung für uns“, begrüßt Dr. Johannes Michael Wareka, CEO der Marzek Etiketten+Packaging Group, die Verstärkung für sein Team.