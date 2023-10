Screen Europe weiht neues Inkjet Innovation Center ein

»Die Gründung von dem IIC zeigt unser Vertrauen in den Status der Druckindustrie und Screen´s Position als Hersteller auf dem Markt für Inkjet-Digitaldrucklösungen«, sagt Eiji Kakiuchi, Vorsitzender von Screen-Holdings. Er fügt hinzu: »Dank unseres soliden und stetigen Wachstums in den bestehenden Inkjet- und CtP-Märkten sind wir über unser letztes Gebäude hinausgewachsen und brauchten außerdem mehr Platz für die nächste Generation industrieller Inkjet-Digitalinnovationen sowohl für bestehende Märkte wie Etiketten und Akzidenzen als auch für neue Märkte wie flexible Verpackungen.«

In dem 2.000 m2 großen Ausstellungs- und Demonstrationszentrum können Besucher die Inket-Digitaldruckmaschinen von Screen in drei verschiedenen Produktlinien kennenlernen: Truepress Jet für den Akzidenzdruck und den Direktversand, Truepress Label für den Etikettendruck und die neue Truepress Pac-Reihe für flexible Verpackungen. In dem neuen IIC wird auch die bewährte CtP-Produktpalette ausgestellt.

»Das Inkjet Innovation Center wird nicht nur unser wachsendes Angebot an Digitaldruckern darstellen, sondern auch als Anlaufstelle für Innovationen im Digitaldruck eingesetzt werden. In enger Zusammenarbeit mit unseren Software- und Finishing-Partnern wollen wir unseren Kunden umfassende Drucklösungen anbieten und einen Blick in die Zukunft der Druckindustrie werfen«, meint Osamu Yamagata, Präsident von Screen Europe.

