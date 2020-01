RotaJet individualisiert Dekore

„Mit unserer neuen RotaJET von Koenig & Bauer wollen wir in den Dekordruck einsteigen. Wir glauben an den Digitaldruck und sind der Meinung, dass diese Technik den Dekormarkt verändern wird. Aufgrund der Marktanforderungen in diesem Bereich, wie zum Beispiel schnelle Time-to-Market Produktion, individuelle Dekore und kleinere Auflagen sind wir sicher, dass wir mit unserer Maschine und dem Geschäftsmodell Erfolg haben werden“, so Jonathan Caballero, Senior Manager bei Mimmetic. Im kommenden Frühjahr soll die Maschine in Curtis in der Provinz A Coruña im Nordwesten Spaniens ihre Produktion aufnehmen. Für die RotaJET wird derzeit eine neue Halle gebaut. Christoph Müller, Vorstandsmitglied bei Koenig & Bauer: „Wir sind davon überzeugt, dass der Digitaldruck in den Bereichen Dekor und Verpackung weiter wachsen wird. Durch unsere RotaJET können wir jedem Kunden spezifische Lösungen für seine Anforderungen anbieten.“

Eine Investition in die Zukunft

Vor mehr als 50 Jahren gründeten die Brüder Manuel, Luis und Emilio López Sánchez eine kleine Schreinerei. Mit über 1.500 Mitarbeitern und Präsenz auf drei Kontinenten gehört Losán mittlerweile zu den Branchenführern in der Holzwerkstoffherstellung. „Wir sind seit Jahren auf Wachstums- und Expansionskurs und immer auf der Suche nach neuen Märkten. Mimmetic ist daher ein logischer Schritt für uns. Herausforderungen ziehen uns an und wir sind sehr stolz darauf, weltweit das erste Unternehmen zu sein, das ausschließlich digital druckt“, so Luis López Rico, Vorstandsmitglied bei der Losán Gruppe. Das neu gegründete Unternehmen Mimmetic wird ebenfalls am Standort in Curtis ansässig sein.