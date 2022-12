Patrick Jud wird Area Director DACH bei Screen

Insbesondere übernimmt Patrick Jud die Leitung der deutschen Niederlassung von Screen Europe. Diese wurde im Jahr 2020 gegründet, um der steigenden Nachfrage nach Inkjet-Digitaldrucktechnologie in der DACH-Region gerecht zu werden. Bui Burke, Senior Vice President Sales, Screen Europe, kommentiert: „Im Zuge beeindruckender Erfolge im Vertrieb ist unser DACH-Team in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nun ist es an der Zeit, die regionalen Kompetenzen in den Bereichen Sales, Service & Support sowie Forschung & Entwicklung neu auszurichten. Patrick Jud ist angesichts seiner bisherigen Leistungen die ideale Besetzung, um unser DACH-Geschäft strategisch und organisatorisch weiter voranzubringen.“

In Ismaning bei München ist die deutsche Niederlassung strategisch günstig gelegen, um Kunden in der gesamten DACH-Region zu betreuen. Als Schnittstelle zwischen den deutschsprachigen Kunden und der japanischen F&E-Abteilung des Unternehmens spielt sie eine wichtige Rolle beim kundenorientierten Ausbau von Screens Innovationsvorsprung. Die DACH-Region zählt zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Inkjet-Digitaldrucktechnologie von Screen.

www.screeneurope.com