Samson Druck – neuer Standort für Salzburger Vertriebsbüro

„Nach der Übernahme der Salzburger Druckerei Data Print vor dreieinhalb Jahren haben wir deren Büro in der Vogelweiderstraße weiter genutzt. Jetzt sind wir aber sehr froh, im Süden der Stadt einen idealen Standort gefunden zu haben, der uns zudem auch selbst gehört“, freut sich Gerhard Aichhorn, Eigentümer und Geschäftsführer von Samson Druck. „Die Vorteile in dem neun Standort liegen insbesondere in der guten Erreichbarkeit aus dem Lungau, ausreichend Lagerraum sowie einer perfekten Infrastruktur für unseren Kundenverkehr.“

Kreativer Treffpunkt

Das Haus in der Morzger Straße 32 wurde im Jahr 1993 von den Architekten Cziharz + Meixner von einem Einfamilienhaus zu einem Bürogebäude umgebaut, nach der Pensionierung der beiden Architekten an Firmen vermietet und schließlich im Vorjahr von Samson gekauft. „Wir möchten hier in Zukunft einen kreativen Treffpunkt etablieren, an dem auch unsere österreichweit aktiven Vertriebsmitarbeiter Projekte mit Kunden besprechen, gemeinsam Materialien aussuchen und Muster vorab besichtigen können”, so Aichhorn. “Wir betreiben hier jedoch keine Produktion, die findet weiterhin ausschließlich am Stammsitz in St. Margarethen statt.”



Krise bisher gut bewältigt, erste Anzeichen für Aufschwung spürbar

Die Corona-Krise konnte das Unternehmen nach eignen Angaben bisher relativ gut bewältigen. „Viele unsere Kunden stammen aus den besonders schwer getroffenen Branchen Tourismus und Kultur, und so mussten auch wir in den letzten Wochen einen Auftragseinbruch von rund 50 Prozent verkraften“, sagt Aichhorn. „Jetzt bemerken wir erfreulicherweise auch wieder positive Anzeichen, was die Geschäftsentwicklung betrifft, und hoffen spätestens bis zum vierten Quartal auf eine Rückkehr zur Normalität.”

www.samsondruck.at