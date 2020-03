Roland DG – Innovation bei wasserbasierter Tinte

Der neue EJ-640 DECO ist aus der Sicht von Roland DG die Antwort auf die stetig steigende Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten und Designs. Speziell für die Anforderungen des Inneneinrichtungsmarktes entwickelt, eröffnen sich damit eine Fülle von Anwendungen – von individuell bedruckten Tapeten, Lampenschirmen und Jalousien bis hin zu Postern, Messegrafiken, Außenwerbung[1] und vieles mehr.

„Der EJ-640 DECO bietet außergewöhnliche Qualität und langlebigen Druck auf einer ganzen Reihe von Materialien, und dies bei niedrigen Produktionskosten und beeindruckender Vielseitigkeit. Ein Drucker, auf den die Branche gewartet hat!“, sagt Paul Willems, Director of Business Development und Product Management bei Roland DG EMEA.

Lebendige Farben, vielseitige Anwendungen

Der EJ-640 DECO-Drucker schlägt eine Brücke zwischen der Kreativität des Designs und den technischen Möglichkeiten des Großformatdrucks. Rachael Taylor, Designerin von Oberflächenmustern, kreative Stylistin und Mitbegründerin von Make it in Design sagt dazu: „Der EJ-640 DECO eignet sich perfekt für maßgeschneiderte Tapeten – sie eröffnet mir fantastische Möglichkeiten, meine eigenen Designs zu präsentieren. Ganz besonders gefallen mir die natürlichere Wirkung und die Umweltfreundlichkeit der Drucke.“

Die wasserbasierten Tinten sind mit einer Vielfalt an Medien einsetzbar, einschließlich beschichteter, unbeschichteter, PVC-freier und sogar Standardtapeten aus nachhaltigen Quellen. Die EJ-640 DECO-Tinten sorgen für kräftige, lichtechte und abwaschbare Drucke, die mit A+ ausgezeichnet sind, der höchsten AgBB-Bewertung für Raumluftqualität. Die schnell trocknenden Tinten benötigen keine Zeit für das Ausgasen. So sind Druck, Veredelung und Lieferung an einem Tag möglich. Der Hersteller spricht in Verbindung mit dem System auch von langlebige Druckköpfen, der Trocknung bei niedrigen Temperaturen und reduzierten Tintenkosten von bis zu 50 %.

[1] INKU DECO-Tinten haben im Außenbereich eine Lebensdauer von 2 Jahren. Die tatsächliche Leistung ist von den verwendeten Medien abhängig.