Roland DG enthüllt neue digitale Möglichkeiten

Roland DG wird auf der Messe eine ganze Reihe von Neuzugängen vorstellen. Einige dieser Neuheiten sollen noch im Vorfeld der Veranstaltung angekündigt werden, während andere erst zu ihrem Debüt auf der FESPA in Madrid bekannt gegeben werden. Zum Ausstellungspektrum gehören die TrueVIS SG2 Drucker/Schneideplotter, der besonders leistungsstarke und vielseitig einsetzbare IU-1000F Großformat-UV-Flachbettdrucker und der effiziente VersaUV LEC2-300 UV-Drucker/Schneideplotter. Ebenfalls von der Partie sind der VersaUV LEF2-300 UV-LED-Flachbettdrucker und die innovativen Laser-Graviermaschinen der LV-Reihe.

Ein weiteres Messe-Highlight sind die TrueVIS VG2-Drucker/Schneideplotter und der beeindruckende RF-640 8-Farbdrucker. Messebesucher, die in den digitalen Textildruck einsteigen oder ihre bisherigen Produktionskapazitäten aufstocken möchten, können sich Vorort mit der Funktionsvielfalt des Multifunktions-Sublimationsdrucker Texart RT-640M vertraut machen. Darüber hinaus werden in der Personalisierungszone am Roland-Stand spannende Hardware- und Softwarelösungen gezeigt, mit denen sich die Personalisierung von Produkten erschließen lässt.

Digitale Vielfalt grenzenlos

„Unser Motto auf der FESPA 2020 lautet ‚Neue digitale Möglichkeiten entdecken‘. Vor diesem Hintergrund bieten wir einen Stand voller vielfältiger, innovativer Lösungen“, erklärt Stephen Davis, Marketing Director EMEA, Roland DG. „Wir werden ab sofort bis zum Beginn der Messe noch einige aufregende Produktneuheiten enthüllen – kommen Sie also vorbei und erfahren Sie aus erster Hand, was sich mit unseren flexiblen, zuverlässigen und kreativen Technologien so alles erschaffen lässt.“

Kreativ, cool, profitabel

Wer auf der Suche nach Anregungen für neue, zukunftsweisende und lukrative Anwendungen ist, sollte sich den Vortrag von Joe Wigzell (Roland DG UK) am 25. März 2020 um 16:00-16:30 Uhr im Trend Theatre der FESPA vormerken. In seiner ideenreichen Präsentation unter dem Titel „The 3 C’s for Your Success – Creative, Cool, Commercial“ („Die drei Cs des Erfolges – kreativ, cool und profitabel“) gibt er wertvolle Einblicke in neue Geschäftsideen.

www.rolanddg.de