Recycling-Papier mit niedrigem Weißgrad

Recyclingpapiere mit niedrigem Weißgrad werden insbesondere in Behörden, Schulen und anderen Institutionen geschätzt. Nautilus Elemental ist ab sofort europaweit erhältlich. „Das neue Papier ist eine Erweiterung unseres Nautilus-Sortiments. Mit seinem natürlichen Recyclingfarbton vermittelt es eine klare Umweltbotschaft und spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit im Rahmen des Nautilus-Sortiments wider“, so Johannes Klumpp, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Recyclingpapier hat Mondi in den letzten Jahren die Vielfalt und Verfügbarkeit seines Nautilus-Portfolios stetig erweitert. Die jüngste Produktinnovation ist der nächste Meilenstein dieser Strategie und zielt auf wichtige Wachstumsmärkte für Recyclingpapier mit niedrigem Weißgrad in Europa ab, die derzeit nur von wenigen Anbietern bedient werden. Nautilus Elemental eignet sich ideal für alle Druckanforderungen im Büroalltag wie Ausdrucke von E-Mails, Direktmails, Rechnungen oder Handbüchern.

Produktdetails

Nautilus Elemental wird in Österreich gemäß den Vergabekriterien führender Umweltzeichen hergestellt, darunter der Blaue Engel, FSC Recycled, das EU Ecolabel und das Österreichische Umweltzeichen. Es ist Teil der Green Range, Mondis Dachmarke für nachhaltige Papierlösungen, und wird in einer Verpackung aus 100 % Recyclingpapier ausgeliefert. Das Papier eignet sich für den Inkjet- und Laserdruck und ist in den Formaten A4 und A3 (80 g/m²) erhältlich. Lieferbar als Ries oder Cleverbox mit 2500 Blatt (A4).