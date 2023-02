Papiere für High-Speed-Inkjet-Systeme

In den letzten drei Jahren hat sich im High-Speed-Inkjetdruck viel getan. Gemäß dem Smithers-Bericht von 2021 »The Future of Print Equipment Markets to 2026« wird dieser Trend anhalten. Für beide Arten von High-Speed-Inkjetsystemen – Rollen- und Bogendruckmaschinen – wächst der Markt. In Europa wird zwischen 2021 und 2026 ein Wachstum von etwa 50 % für Neuinstallationen von Inkjet-Rollendruckmaschinen erwartet. Die Investitionszahlen Zahlen von Inkjet-Bogendrucksystemen übertreffen dies bei weitem, alleine in Westeuropa mit 126 %.

Mondi Uncoated Fine Paper hat in enger Zusammenarbeit mit renommierten Herstellern ein umfassendes Portfolio an High-Speed-Inkjet-Papieren entwickelt. »All unsere High-Speed Inkjet Papiere haben eine optimierte Trocknungszeit, insbesondere die vollbehandelten und pigmentierten Papiere«, erklärt Bernhard Cantzler, Head of Marketing & Innovation bei Mondi Uncoated Fine Paper. »Damit erzielen unsere Kunden eine satte Farbgebung, reduzieren ihren Tintenverbrauch und sparen Kosten. Die jüngste Erweiterung unseres Angebots im Bogenformat geht Hand in Hand mit der Marktentwicklung«, fügt er hinzu.Grundsätzlich lassen sich Pigmenttinten leichter vom Papier entfernen als Dye-Tinten.

Speziell behandelte Papiere können die Deinkbarkeit von schwer zu entfernenden Tinten verbessern. »Das beste Deinking-Ergebnis erzielt man mit Inkjet-Pigmenttinten auf Papier mit spezieller Oberflächenbehandlung wie Color Copy jet oder NEUJET silk premium«, versichert Bernhard Cantzler. »So zeichnen sich Color Copy jet und NEUJET silk premium durch eine gute Fixierung der Tinte auf der Oberfläche sowie einen sparsamen Tintenverbrauch aus und beim Recycling ist der Deinking-Prozess im Vergleich zu anderen Tinten -Papierkombinationen reibungsloser.«

Mondis High-Speed Inkjet Team nimmt auch dieses Mal wieder an den Hunkeler Innovation Days mit einem Stand in Halle 1 teil. Mehrere Marken aus Mondis umfangreichem Portfolio an High-Speed Inkjet Papieren werden live am Kyocera-Stand auf der neu eingeführten TASKalfa Pro 15000c bedruckt: Color Copy original, die Nummer 1 unter den digitalen Farbdruckpapieren, NEUJET silk, das vollbehandelte, glatte und seidige High-Speed Inkjet Papier und das 100% chlorfrei gebleichte Papier BIO TOP 3.

