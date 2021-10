Nautilus inspiriert Jane Goodall Institut

Doris Schreyvogel, Geschäftsführerin des Jane Goodall Instituts-Austria, ergänzt: „Bei der Auswahl von Partnern ist es uns wichtig, dass sie unsere Nachhaltigkeitsphilosophie teilen und selbst nach Nachhaltigkeit streben. Mondi steckt viel Engagement in das Recycling von Papier und die Kreislaufwirtschaft. Das Nautilus-Motto Aus Liebe zur Natur passt hervorragend zu den Werten des Jane Goodall Instituts.“ Das neue Jahresmagazin wurde am 30. September 2021 im Rahmen eines exklusiven Events in Wien enthüllt. Die Publikation gibt einen Überblick über die Projekte des Jane Goodall Instituts und zeigt den ganzheitlichen Ansatz seiner Arbeit.

„Bei Mondi legen wir mit unserem Aktionsplan MAP2030 einen besonderen Fokus auf Klimaresilienz“, so Johannes Klumpp, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper. „Mit unseren Wäldern und in unseren Werken möchten wir etwas dazu beitragen, die Zukunft unseres Planeten zu verbessern. Dazu haben wir uns gleich mehrere Ziele gesteckt: Wir verringern unsere Treibhausgasemissionen in unserer Produktion gemäß wissenschaftlich fundierten Vorgaben und haben uns zu einem vollständigen Stopp der Entwaldung bei unserer Holzbeschaffung verpflichtet. Zudem treiben wir bei unseren betrieblichen Abläufen, und auch darüber hinaus, den Arten- und Gewässerschutz voran. Das alles passt sehr gut zu den Zielen, die das Jane Goodall Institut verfolgt. Für uns ist es eine Ehre, unser Premium-Recyclingpapier Nautilus an das Jane Goodall Institut-Austria liefern zu dürfen.“