Ein Premium-Recyclingpapier für alle Druckverfahren

Für den neuen Markenauftritt von Nautilus entwickelte Mondi ein aktualisiertes Design unter dem Motto „Alles aus Liebe zur Natur“, das den konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit widerspiegelt. Das zentrale Motiv zeigt die Kulisse rund um den Gosausee in Oberösterreich, der Heimat der Marke Nautilus. Das Markensymbol stammt ebenfalls aus der Natur; die Nautilusschnecke mit ihrer Fibonacci Spirale. Mondi hat neue Marketing- und Verkaufsinstrumente sowie eine große Auswahl an Mustern entwickelt, um Kunden den Einsatz der unterschiedlichen Papiere im Büro und für professionelle Druckanwendungen näher zu bringen. Auf der Plattform mymondi.net kann man sich durch Geschichten über die Marke inspirieren lassen und mehr über Mondis Engagement für Nachhaltigkeit erfahren.

Neue Produkte der Nautilus-Serie

In diesem Jahr hat Mondi drei neue Produkte seiner Nautilus Reihe auf den Markt gebracht: ProCycle, ProCycle high-speed inkjet und SuperWhite for HP Indigo.

Nautilus ProCycle ist ein 100% recyceltes Büropapier. Es ist CO 2 -neutral, trägt das EU Umweltzeichen und den Blauen Engel und ist FSCTM zertifiziert. Das Papier hat einen hohen Weißegrad (UV 100 / CIE Weißegrad 135), der ohne Einsatz von optischen Aufhellern im Produktionsprozess erreicht wird. Das macht es zum einzigen am Markt verfügbaren Recyclingpapier, das gemäß den neuen Vorgaben des Ökolabels Blauer Engel produziert wird. Das Papier ist in 80 g/m² A4 und A3 erhältlich.

Nautilus ProCycle high-speed inkjet ist für Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldrucker maßgeschneidert und erhältlich auf Rollen mit 80 und 90 g/m2. Dank seiner speziellen Oberflächenbehandlung für Farbstoff- und Pigmenttinten bleibt die Tinte auf der Papieroberfläche, was den Tintenverbrauch senkt und klare, frische Farben hervorbringt. Darüber hinaus ist das Papier optimiert für eine schnelle Wasseraufnahme und Trocknung, was für den Inkjetdruck notwendig ist, um die Leistungsfähigkeit der Systeme auszunutzen

Nautilus SuperWhite for HP Indigo wird zu hundert Prozent aus Altpapier hergestellt und ist damit die perfekte nachhaltige Alternative zu hochweißem Papier aus Frischfasern (CIE Weißegrad 150). Das ganze Sortiment von 80 bis 350 g/m² ist für HP Indigo Systeme zertifiziert und hinsichtlich Laufeigenschaften, Gummituch-kompatibilität und ElectroInk-Haftung abgestimmt.

Erweiterte Produktauswahl und höhere Verfügbarkeit

Im ersten Halbjahr 2019 gab es auf dem europäischen Markt zwar eine große Nachfrage nach unbeschichtetem Recycling-Feinpapier, allerdings war zu wenig Angebot vorhanden. Daher beschloss Mondi sein Nautilus Recyclingpapier-Portfolio zu erweitern. Ein vollständiges Produktangebot für professionelle Druck- und Büroanwendungen wurde lanciert, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Das Papier wird im Werk Mondi Neusiedler in Österreich produziert. Mondi ist der einzige Anbieter, der ein Recycling-Portfolio für alle Drucktechnologien wie Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldruck, HP Indigo, Laser- und Offsetdruck anbietet.

„Wir bei Mondi sind der Meinung, dass alle unsere Produkte von Grund auf nachhaltig sein sollten. Mit unserem breit gefächerten Portfolio, starken Liefer- und Vertriebspartnerschaften sowie unserem umsichtigen Ansatz zur Nutzung natürlicher Ressourcen, der sich in unserem neuen Nautilus-Markendesign widerspiegelt, wollen wir sicherstellen, dass unsere Kunden das richtige Recyclingpapier für verschiedene Anwendungen finden, sei es für industrielle Zwecke, für das Büro oder den privaten Gebrauch“, meint Johannes Klumpp, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper.