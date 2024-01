Mit B2-Bogen-Inkjetdrucksystem neue Märkte erschließen

Realisaprint.com wurde 2007 gegründet und bietet mehr als 50.000 Grafikern in Frankreich, Spanien und Italien umfassende Dienstleistungen rund um das Commercial Printing an. In dem 8.000 Quadratmeter großen Werk in der Nähe von Nizza sind rund 140 Mitarbeiter beschäftigt. Das Produktportfolio des Druckdienstleisters umfasst unter anderem Broschüren, Flyer, Beschilderungen, Drucke auf starre Platten und POS-Displays. Realisaprint.com verzeichnet ein Umsatzwachstum von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Ricoh Pro Z75 soll alle Vorteile einer Einzelblatt-Plattform mit den niedrigen Betriebskosten und der hohen Produktivität des Inkjetdrucks bieten. Sie gewährleistet eine hohe Druckqualität und kürzere Lieferzeiten sowie eine hohe Bedienerfreundlichkeit, die das Personal entlastet. Tag für Tag produziert und liefert Realisaprint.com bis zu 1.500 Kundenaufträge aus, die das gesamte Produktspektrum abdecken. Das neue Drucksystem ermöglicht es dem Unternehmen, neue Marktsegmente im Akzidenzdruck zu erschließen und zugleich die Lieferzeiten zu verkürzen, die Gewinnmargen zu erhöhen und den Kundendienst zu verbessern.

Der jüngste Neuzugang ergänzt das bereits vorhandene Portfolio, bestehend aus dem Inkjet-Rollendrucksystem Ricoh Pro VC70000 und den beiden Einzelblatt-Digitaldrucksystemen Ricoh Pro C9200. Die Druckgeschwindigkeit des neuen Systems liegt bei 4.500 Bogen pro Stunde im Schön- und von 2.250 Bogen pro Stunde im Widerdruck. Die physikalischeAuflösung liegt bei 1.200 dpi und System arbeitet mit pigmentbasierten Tinten im CMYK-Modus. Substratseitig lassen sich ungestrichene, vorbehandelte Inkjet- und gestrichene Offset-Druckmedien mit Grammaturen von bis zu 400 g/m2 bei einem maximalen Bogenformat von 585 mm x 750 mm zu nutzen.

Rafael Mari, Mitbegründer von Realisaprint.com, betont: »Wir freuen uns, unsere enge Zusammenarbeit mit Ricoh fortsetzen zu können. Während der gesamten Entscheidungsfindung haben uns Ricoh und dessen Expertenteam in Europa, Japan und Amerika umfassend unterstützt. Die neue Druckmaschine wird uns helfen, weitere Marktsegmente im Akzidenzdruck zu erschließen und auch unsere Produktionskapazitäten deutlich auszubauen.«