Prostream – die nächste Generation

Die neue Druckmaschinenserie ist in zwei Modellen erhältlich – der ProStream 3080 mit einer Geschwindigkeit von 80 Metern pro Minute und der ProStream 3133 mit 133 Metern pro Minute. Beide produzieren mit der bekannt Druckqualität der ProStream auf Bahnbreiten bis zu 558 mm und für Seitenlängen bis zu 1524 mm. Die neue Serie kann bis zu 11.300 4/4-Bögen im B2-Format pro Stunde oder 1790 4/4-Bögen im A4-Format pro Minute drucken, was einem Druckvolumen von 58 Millionen A4-Bögen pro Monat entspricht, und zwar auf einer Vielzahl von Bedruckstoffen und Grammaturen: Gestrichene, ungestrichene und Inkjet-optimierte Standardpapiere bis zu 300 g/m², ohne dass die Geschwindigkeit bei hohen Grammaturen erheblich reduziert werden muss.

Die ProStream 3000-Serie verfügt über ein verbessertes Trocknungssystem, um Offsetqualität bei höheren Geschwindigkeiten und liefert eine größere Bandbreite an Bedruckstoffen. Das Trocknungssystem baut auf dem Erfolg der ProStream 1000-Serie auf, bei der das Druckbild in allen Phasen des Papierlaufs durch Luftströmung geschützt wird. Das neue asymmetrische Design der ProStream 3000-Serie trocknet alle Aufträge gleichmäßig und kontrolliert, ohne mit dem Papier in Berührung zu kommen. So wird auf den unterschiedlichsten Medien eine außergewöhnliche Druckbildqualität erreicht.

Für eine gleichbleibend hohe Qualität mit präzisen, leuchtenden Farben sorgen die nativen 1.200-dpi Piezo-Drop-on-Demand-Druckköpfe in Kombination mit bewährten wasserbasierten Polymer-Pigmenttinten. Hinzu kommt mit Smart ColorGrip, eine neue Version der Papierkonditionierungslösung von Canon. Mit Smart ColorGrip kann die Menge der aufgetragenen ColorGrip-Lösung für bestimmte Bereiche der Seite individuell angepasst werden, um eine starke oder schwache Tintenabdeckung zu erreichen. Die Inline-Qualitätskontrolle, ein hochleistungsfähiges Kamerasystem, sorgt zudem für eine automatische Kontrolle und Sicherung der Druckqualität. Dadurch wird der Zeitaufwand für die Qualitätskontrolle durch den Bediener reduziert und die Produktivität des Systems insgesamt verbessert.

Dank der höheren Effizienz des Trocknungssystems verbraucht die neue ProStream bei den meisten Anwendungen weniger Energie als die 1000er Serie. Das macht die ProStream 3000-Serie zu einer praktischen Wahl und ist zudem gut geeignet für die elektrische Infrastruktur kleinerer Druckereien. Darüber hinaus wurden die Trocknungs- und Kühleinheiten sowie die Stromversorgung in der neuen Produktarchitektur verlagert, was die Zugänglichkeit und Bedienbarkeit verbessert.

Die erste ProStream 3000 wird bei der Pixartprinting Group in Italien installiert und ergänzt dort die bestehende Produktpalette von drei ProStream 1800 Drucksystemen, die dazu dienen, die »Margenmaximierungslücke« zwischen den bestehenden Offset- und digitalen B2-Toner-Technologien des Unternehmens zu schließen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen, erläutert Alessio Piazzetta, Chief Manufacturing Officer der Pixartprinting Group.

Fallstudie über die Arbeit von Pixartprinting mit der ProStream-Technologie finden Sie hier.