Digitaldruck bei Canon weiter auf dem Vormarsch

Zu den innovativen Funktionen der imagePress C10010VP und imagePress C9010VP gehören unter anderem die Ultraschall-Mehrblatteinzugserkennung, die aktive Vorder-zu-Rückseiten-Registrierung und der spektrometrische Inline-Sensor (ILS) für konstante Farbreproduktion in allen Auflagen. Darüber hinaus stellt Canons duale Fixiereinheit sicher, dass die volle Produktivität auch dann erhalten bleibt, wenn verschiedene Medien mit unterschiedlichen Gewichten und Texturen innerhalb eines Auftrags verwendet werden.

Ein weiteres Highlights ist die optionale Stapelablage (High Capacity Stacker), die während des Drucklaufs entleert werden kann und so eine extrem hohe Produktivität gewährleistet. Dank des Langbogen Anlegers können Drucke im Schön- und Widerdruck auf Materialien bis 762 mm realisiert werden. 1.000 Bögen werden dafür über das POD Deck XL zugeführt. Der BDT VX 370 Feeder – mit seiner Kapazität von 5.000 Blatt – kann darüber hinaus dank seiner Einzugstechnologie ebenfalls Langbögen bis 762mm zuführen und diese doppelseitig bedrucken. Auch Langblattmedien bis zu 1300 mm für ein breiteres Spektrum an Marketingmaterialien können bedruckt werden. Dabei können Mediengewichte zwischen 60 und 400 g/m² und geprägtes Papier zum Einsatz kommen.

Kundenherausforderungen in profitable Gelegenheiten verwandeln

Mit dem CV-Toner läßt sich durch eine großen Bandbreite an bedruckbaren Medien und den verschiedensten Finishing-Optionen zahlreiche kreative Anwendungen realisieren. Für Anwendungen, bei denen es auf langlebige und wasserbeständige Ergebnisse ankommt, ist die Unterstützung synthetischer Medien wichtig. „Mit der imagePRESS C10010VP-Reihe setzen wir einen neuen Meilenstein in der Entwicklung des digitalen Produktionsdruck. Mehr als 15.000 installierte imagePress-Geräte in EMEA in den letzten fünf Jahren sprechen eine deutliche Sprache für eine ausgereifte, bewährte und zuverlässige Technologieplattform“, versichert Anke Daßler, Product Manager Document Solutions-Professional Print bei Canon.