Fujifilm: Open House zum Thema Verpackung

Vom 12. bis zum 15. Februar 2024 präsentiert Fujifilm am britischen Beta-Standort der neuen Digitaldruckmaschine für flexible Verpackungen Jet Press FP790 sein umfangreiches Angebot an analogen und digitalen Verpackungslösungen. Ein Veranstaltungstag ist den Medien gewidmet, die restlichen drei richten sich an Kunden, Interessenten und Markenunternehmen.