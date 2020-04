„Printed in Austria“ Gütesiegel für druck.at

Beim Gütesiegel „Printed in Austria“ handelt es sich um ein zertifiziertes Herkunftssiegel, das auf Produkten mitgedruckt wird, die garantiert zu 100 % in Österreich hergestellt worden sind. Das Label ist Branche mittlerweile ein Garant für Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und Umweltbewusstsein. „Wir sind sehr stolz, diese Zertifizierung erhalten zu haben. Unsere Kunden wollen nachvollziehen können, woher die Produkte stammen und legen auch beim Onlinekauf großen Wert auf einen geringen ökologischen Fußabdruck. Mit der Auszeichnung ‚Printed in Austria‘ geben wir ihnen die Möglichkeit, dieses zu zeigen. Bei uns stammen 93,4 % des gesamten Umsatzes aus österreichischer Produktion,“ fasst Geschäftsführer Andreas Mößner zusammen.

Ausgezeichnete Drucksorten aus der Region

„Auftraggeber zeigen mit der Verwendung des ‚Printed in Austria‘-Labels, dass österreichisches Know-how und Top-Qualität bei ihnen an erster Stelle stehen. Gleichzeitig wird auch ein Zeichen für die Sicherung von österreichischen Arbeitsplätzen gesetzt“, so Gerhard Patek, Commercial Director bei druck.at.