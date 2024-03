Neue Geschäftsführerin bei Dataform Print

Ing. Melanie Mader (27) wurde mit 1. Januar zur Geschäftsführerin in der Dataform Print GmbH bestellt. Zuvor war sie bei der Dataform in der Arbeitsvorbereitung und in der Druckvorstufe tätig. Jetzt verantwortet Melanie Mader die gesamte Produktion inklusive Qualitätsmanagement.