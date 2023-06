PRINT & DIGITAL CONVENTION bleibt auf Erfolgskurs

»Die PRINT & DIGITAL CONVENTION ist ein absolutes Herzblutprojekt. Wir sind stolz, wie sich das Format in den letzten Jahren weiterentwickelt hat», erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer f:mp. „Unser großer Dank gilt den Ausstellern, Speakern und Partnern, die in stetigem Austausch mit uns das Konzept immer weiter vorantreiben. Besonders freuen wir uns auch über die etwa 20 Prozent Neuaussteller, die nicht nur das Angebot für unsere Besucherinnen und Besucher erweitern, sondern auch viele neue Ideen und Impulse gesetzt haben.“

Wissens-Hub und intensives Networking

Das einzigartige Konzept der Kongressmesse sorgte wieder für eine kommunikative und geschäftige Atmosphäre in der Düsseldorfer Stadthalle und für intensives Networking und hochkarätigen Wissenstransfer an den Ständen und in den Vorträgen. Zudem bot es einen spannenden Einblick in innovative praxisorientierte Lösungen im Bereich von Print- und Packaging Applikationen.

»Hier treffen Brand Owner, Agenturen und Medienschaffende auf konkrete Lösungen, mit denen sie ihre Marketingstrategien effizient umsetzen können«, erklärt Sabine Geldermann, Director drupa, Printing Technologies Messe Düsseldorf. »Die PRINT & DIGITAL CONVENTION überzeugte auch in diesem Jahr wieder durch ihren starken Praxisbezug, die konkreten Anwendungen und das umfassende Know-how, das in den Vorträgen vermittelt wurde. Der Erfolg zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit unseren Themen und Angeboten den Nerv der Branche treffen.« Von der digitalen Transformation über Print im modernen Marketing-Mix bis hin zu nachhaltigen Veredelungen wurden die aktuellen Themen, Trends und Meinungen diskutiert.

Der Highlight-Guide: Anwendungen und Lösungen mit Wow-Effekt

Sie gehörten zu den Publikumsmagneten der PRINT & DIGITAL CONVENTION: Neun Highlight-Projekte standen im Fokus vieler Besucherinnen und Besucher und zeigten anhand konkreter Anwendungen, was durch das perfekte Zusammenspiel von Digitaldruck, digitaler Medientechnologie, Printanwendungen und Multichannel-Lösungen im modernen Marketing alles möglich ist. Für die Umsetzung der Highlight-Projekte hatten sich Fachleute entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammengeschlossen und in spannenden Kooperationen ihre Cases speziell für die PRINT & DIGITAL CONVENTION entwickelt. Die Best Practices reichten dabei von Veredelungsmöglichkeiten über Strategien der Markenführung bis hin zu crossmedialen Kampagnen.



Ein Projekt mit besonderer Relevanz: Sustainable Media Guides

Der Bedarf, sich unabhängig und qualifiziert über Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Standards, Funktionen sowie aktuelle Gesetze zu informieren, ist größer denn je. Hier schließen die „Sustainable Media Guides“, die an den beiden Messetagen erstmals offiziell vorgestellt wurden, ab sofort eine Lücke in der Medienlandschaft. Das Kompendium der speziell für diesen Zweck verfassten Fachliteratur soll zu einer Wissensbasis für nachhaltiges Publizieren werden. Träger des Projektes sind die Brancheninitiative UmDEX sowie der Fachverband Medienproduktion e. V., Presenting Partner sind inapa Deutschland GmbH, Canon Deutschland GmbH und die drupa/Messe Düsseldorf.

PRINT & DIGITAL CONVENTION @ drupa 2024

Die nächste PRINT & DIGITAL CONVENTION findet vom 28. Mai bis 7. Juni 2024 im Rahmen der drupa 2024 statt, der Weltleitmesse für Printing Technologies. Auf einer Sonderfläche können sich Partner der Kongressmesse dem internationalem Fachpublikum der drupa präsentieren. Zudem wird die PRINT & DIGITAL CONVENTION einen Kongresstag im drupa cube gestalten, der zentralen Bühne für zukunftsweisenden Content. Auch die offiziellen Guided Tours der drupa werden vom Fachverband Medienproduktion organisiert. Schwerpunktthemen dieser geführten Messerundgänge sind Nachhaltigkeit, Veredelung und Programmatic Print.

