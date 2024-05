drupa Kongress: Trendthemen der Medienproduktion

Die drupa steht für Impulse und Innovationen in der weltweiten Druck- und Medienbranche. Als offizieller Content-Partner navigiert der Fachverband für Medienproduktion (FMP) mit seiner etablierten Kongressmesse PRINT & DIGITAL CONVENTION (PDC) zu den Neuheiten der Branche, übersetzt Trends in praktische Anwendungen und vermittelt kompaktes Fokuswissen für eine erfolgreiche Transformation in sich verändernden Märkten.

Neben dem Messestand der PDC in Halle 3 (Stand C71) ist der ganztägige drupa-cube-Kongress am 2. Juni ein besonderes Highlight für alle deutschsprachigen Medienproduktionerinnen und Medienproduktioner auf der drupa. Unter dem Motto »Change your Media World« erfahren die Teilnehmenden des Kongresses aus erster Hand, wie sich die Branche verändert und was die Zukunft für die Medienwelt bereithält. In insgesamt sechs Vorträgen bieten die sieben renommierten Speaker wertvolle Einblicke in den Einfluss und das Potenzial von KI, internationale Produktinnovationen, Packaging & E-Commerce, Programmatic Print sowie Herausforderungen, Chancen und Visionen einer nachhaltigen Medienproduktion.

Folgende Vorträge stehen auf dem Programm:

• Tech-Innovations – Wo stehen wir Heute und was kommt Morgen?!

Die Produkt- und Marketing-Kommunikation ist im ständigen Umbruch, angetrieben durch die digitale Transformation. Bleibt Multisensorisches Marketing mit Print auf der Strecke oder forciert die Tech-Innovations gerade die Renaissance und die Neuorientierung der Printmedien? Welchen Stellenwert und welche Produktinnovationen konnte man von der CES 24 (Consumer Electronics Show) mitnehmen? Harry Steiert, Vorstand des Fachverbands Medienproduktion e.V. und Digital Trend Scout, beleuchtet die Entwicklungen der CES in Las Vegas und ihre Auswirkungen auf die europäische Medienproduktion.

• KI als Designer – Freund oder Feind? Über den ungeschliffenen Diamanten der digitalen Welt

Die Entwicklungen im Bereich KI verlaufen rasant und betreffen uns alle. Es wird disruptive Veränderungen geben – auch bis hinein in unsere Medienbranche. Das Potenzial von KI ist riesig und die Wucht der Veränderungen hat sich noch längst nicht vollends entfaltet. Arne Fehlhaber und Florian Schaake von der Hamburger Branding- und Packagingagentur brand.pack diskutieren die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen, sowohl positive als auch negative, die KI auf die Medienbranche haben könnte.

• Packaging & E-Commerce – eine neue, individualisierte Ära beginnt

Schluss mit Standardverpackungen, denn jetzt können einzigartige und interaktive Erlebnisse für Kundinnen und Kunden geschaffen werden. Mit einem innovativen und hyperpersonalisierten Packaging-Konzept gewinnen Marken einen neuen multisensorischen Touchpoint, der seinesgleichen sucht. Die Verbindung von Print, KI und einem intelligenten Konzept ebnet den Weg für eine neue Ära im E-Commerce. Damit bekommt das Unboxing eine neue Dimension – nicht nur für das Kundenerlebnis, sondern auch für den gesteigerten Zusatzverkauf. Angela Bolinger, Geschäftsführerin A Boldesign – Real Estate Marketing, zeigt auf der drupa die interaktive Weltpremiere aus erster Hand.

Herausforderungen, Chancen und Visionen der Nachhaltigen Medienproduktion

Mario Drechsler, CEO von Highendmedia, spricht in seinem Vortrag über die soziokulturellen Veränderungen der Gesellschaft und die umweltbezogenen Herausforderungen aus Sicht der Medienproduktion. Er beleuchtet die Chance für Print aus der Ambivalenz zwischen dem digitalen Highspeed-Zeitalter und der Sehnsucht nach Entschleunigung. Print wird dabei als nachhaltige Lösung betrachtet: als Verkaufsförderer für Produkte, als unverzichtbares Medium für die Bewahrung kultureller Vielfalt und als Strategie zur Wiederherstellung einer verloren gegangenen Kontinuität.

Programmatic Print – Die Bausteine und Vorzüge professioneller Dialogkommunikation

Es gibt Segmente, in denen ein individualisiertes und personalisiertes Printprodukt das Maß aller Dinge ist. Durch das Zusammenspiel aus individualisierter Information und Haptik, Markenbotschaft und Emotion werden Printmedien zu Ereignismedien. Dies verdeutlicht Raimund Leykauf, CEO der DIALOG KOMPLEX GmbH, in seinem Vortrag. Durch die Kombination mit anderen Marketingkanälen erhöht man die Aufmerksamkeit und Relevanz, verbessert die Kundenbindung, steigert alle KPIs, intensiviert den Dialog und optimiert die visuelle Anziehungskraft.

KI wird wie elektrischer Strom, nicht mehr wegzudenken und überall verfügbar.

Alle sprechen darüber und rätseln über die Wucht und die Veränderung die KI mit sich bringen wird. Harry Steiert, Vorstand Fachverband Medienproduktion e.V., Dr. Steffen Scheibenstock, Head of Digital Business Development bei SCRIBOS und Arne Fehlhaber, Managing Partner & Creative Head bei brand.pack, sprechen im cube darüber, wie die KI unseren Alltag, unser Berufsleben beeinflussen und begleiten wird, welche massiven Veränderungen dies für die Gesellschaft bedeutet und ob eine Regulierung wichtig wird. Es gilt Missverständnisse aufzuklären und über die Unterschiede von autonomen Systemen, Generativer KI und menschlicher Intelligenz zu sprechen. Wie intelligent ist denn die KI tatsächlich und kann sie uns gefährlich werden?

Der drupa-cube-Kongress der PRINT & DIGITAL CONVENTION findet am 2. Juni von ca. 10:30 Uhr bis 16:15 Uhr im drupa cube (Halle 6/F03) statt. Die Kongress-Teilnahme kostet 145,00 € pro Person zzgl. MwSt., die Vorträge sind nicht einzeln buchbar. In der Kongressgebühr ist die Tageskarte für die drupa (im Wert von 60,00 €) bereits enthalten. Die Kongresssprache ist Deutsch. Die Anmeldung zum drupa-Kongress ist über den drupa-Ticketshop möglich,

Weitere Infos: