Prinect Workflow von Heidelberg hebt in die Cloud ab

»Mit dem neuen cloudbasierten Workflow „Prinect Direct“ kommt wir der autonomen Produktion in Druckereien gemäß unserem Smart Print Shop Konzept einen großen Schritt näher«, so Christopher Berti, Leiter Software Solutions bei Heidelberg. »Mit den neuen Prinect Apps entfallen die meisten manuellen Schritte im gesamten Produktionsprozess einer Druckerei, von der Auftragsanlage bis zur Auslieferung des fertigen Druckproduktes.«

Neue Smart Product App steigert Effizienz in der Druckvorstufe

Nach der Vorstellung von »Print Shop Analytics« im Herbst des vergangenen Jahres, womit Kunden die Kennzahlen ihrer Druckerei in Echtzeit überwachen können, präsentiert das Unternehmen jetzt mit der »Smart Product App« die zweite Prinect App als Teil des neuen Workflows »Prinect Direct«. Die App ermöglicht die zuverlässige Automatisierung der Auftragsanlage in der Druckvorstufe, ohne die Kreativität im Design bzw. die Möglichkeiten der Druckproduktion einzuschränken. So bietet die App eine einfach zu nutzende, cloudbasierte Auftragsanlage mit automatischer Qualitätskontrolle der entstandenen PDF Dateien.

Grundlegend neu daran ist, dass nicht nur das PDF, sondern auch alle zusätzlichen Auftragsdaten, der sogenannte Product-Intent, miteinander abgeglichen werden. Die Bedienbarkeit der App soll ohne Vorkenntnisse möglich sein. Die einfache Bedienoberfläche führt jeden Nutzer – seien es Drucksacheneinkäufer oder Druckereimitarbeiter- intuitiv durch die Auftragsanlage bis zum Bereitstellen des PDFs und ggf. bis hin zur Druckabnahme. Ziel ist ein fehlerfreier, eindeutig definierter Auftrag der sich aus dem druckfertigen PDF und den gewünschten Eigenschaften des Druckproduktes für die automatische Produktion zusammensetzt und autonom über die ausgeschossenen Druckplatten bis hinein in die Druckmaschine produziert wird. »Prinect Direct« entscheidet dabei in Abhängigkeit von den in der Auftragsanlage hinterlegten Rahmendaten selbstständig über den wirtschaftlichsten Produktionsprozess, manuelle Entscheidungen von Druckereimitarbeitern darüber entfallen. Die eigentliche Druckproduktion erfolgt weiterhin mit Unterstützung des »Prinect Production Manager«. Bei der für das vierte Quartal geplanten Markteinführung ist die »Smart Product App« für eine große Anzahl an Akzidenzprodukten verfügbar. Etiketten und Verpackungen sind für spätere Versionen vorgesehen.

Markteinführung weiterer Prinect Apps erfolgt schrittweise

Die Einführung weiterer Prinect Apps erfolgt schrittweise über einen längeren Zeitraum. Sie sollen letztlich die umfassende Digitalisierung und Automatisierung einer Druckerei hin zu einer Smart Factory ermöglichen. Der neue Workflow soll zukünftig auch die heute noch bestehende Trennung zwischen kaufmännischen Prozessen und Produktionsprozessen aufheben und entsprechende Funktionen in einem Workflow zur Verfügung stellen. Dadurch erhöht sich die Wirtschaftlichkeit einer Druckerei und Automatisierungspotenziale werden voll ausgeschöpft. Den Zugang zu den Prinect Apps erhalten Anwender über das bereits im vergangenen Jahr vorgestellte Kundenportal H+.

Mehrwert und Investitionssicherheit für Prinect Bestandkunden

Alle Prinect Bestandskunden können ihr Workflowsystem, inklusive des „Prinect Production Managers“, weiter nutzen: Beide Systemwelten werden weiter entwickelt mit einem Schwerpunkt auf neuen Funktionen in „Prinect Direct“. Alle kommenden weiteren Prinect Apps sind kompatibel und nutzen vorhandene Funktionen wie zum Beispiel für die auf der Adobe PDF Print Engine basierende Druckplattenausgabe. »Die Investitionen unserer Prinect Bestandskunden werden durch die „Prinect Direct“ Neuentwicklungen weiter aufgewertet und sind dadurch sicher«, so Berti.

Prinect User Day Online

Am Vor- und Nachmittag des 19. Mai bieten Heidelberg und die Organisatoren der Prinect Anwendertage die Gelegenheit, sich aus erster Hand im »Prinect User Day Online« über die Cloud Strategie und die neue Workflow Suite zu informieren. Die Anmeldung ist über folgenden Link möglich: