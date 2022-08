Digitale Inkjet-Etikettendruckmaschine von Gallus

Die Gallus One ist eine Ergänzung des konventionellen und hybriden Etikettendruckmaschinen-Portfolios von Gallus und wurde speziell entwickelt, um die Gesamtkosten für den Druck durch einen hohen Automatisierungsgrad und Cloud-basierte Technologien zu senken. Als 340 mm breite Rolle-zu-Rolle UV-Inkjet-Digitaldruckmaschine verfügt die Gallus One über eine Vielzahl von beeindruckenden Funktionen. Dazu gehören unter anderem die hohe Qualität, für die die UV-Inkjet-Technologie sorgt, und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 70 Metern pro Minute. Mit der neuen Druckmaschine hofft Gallus, die Art und Weise, wie Verarbeiter den digitalen Etikettendruck implementieren, neu zu definieren – entweder als eigenständiges digitales Angebot oder als ergänzende Dienstleistung innerhalb eines traditionellen Betriebs.

»Mit der Vorstellung der Gallus One bringen wir mehr als nur eine neue Druckmaschine auf den Markt – wir bieten eine einzigartige Lösung, die in der Lage ist, die Chancen im Etikettendruck zu ergreifen«, erklärt Dario Urbinati, Chief Sales & Service Director der Gallus Gruppe. »Das neue Gallus One Eco-System bietet den Anwendern modernste Inkjet-Technologie, ein neues Tintenset, eine ausgefeilte Workflow-Software und einen präventives Service-Konzept, das eine hohe Verfügbarkeit absichert. Dieses Zusammenspiel hat es uns ermöglicht, die Effizienz und Produktivität der Druckmaschine drastisch zu erhöhen.«

Gemeinsame Entwicklung von Heidelberg und Gallus

So wurden beispielsweise die Testlabors von Heidelberg genutzt, um spezielle Tinten für die Fuji Dimatix-Druckköpfe zu entwickeln. Die Gallus One ist zudem vollständig in die cloudbasierte Workflow-Software Prinect integriert. Dr. Frank Schaum, CEO der Gallus Gruppe, fasst zusammen: »Gallus One ist eine wichtige Ergänzung für unser Portfolio. Es bietet unseren Kunden die Möglichkeit, eine neue und ergänzende Kategorie von Etikettendienstleistungen zu entwickeln, um ein signifikantes Geschäftswachstum und eine Differenzierung zu erreichen. Darüber hinaus freuen wir uns, die Errichtung des neuen Gallus Experience Center anzukündigen, das derzeit in St. Gallen, Schweiz, gebaut wird und voraussichtlich Ende dieses Jahres eröffnet wird.«

