PrePress digital verlagert ihren Sitz nach Lienz

Durch ihr starkes und kontinuierliches Wachstum in den letzten Jahren hat PrePress digital eine maßgebliche Rolle in der Gesamtentwicklung der Durst Group eingenommen. Die Verlagerung ihres Sitzes nach Lienz markiert einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Erfolgsgeschichte und unterstreicht das Engagement der Durst Group für die Zukunft. Die Arbeiten an den Schlossberg Villen werden in den nächsten zwölf Monaten abgeschlossen sein.

Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group, hebt die strategische Bedeutung dieser Entscheidung hervor: »Die Verlagerung von PPD in dieses neue, moderne Umfeld ist ein logischer Schritt für unsere Tochtergesellschaft, um ihre Dienstleistungen auch an Drittunternehmen im Bereich digitaler Druck- und Produktionstechnologien anzubieten. Wir sind überzeugt, dass PPD in diesem Umfeld weiterwachsen und sich breiter aufstellen wird.«

Hans Peter Schneeberger, CEO von PPD, ergänzt: »Der neue Standort bietet uns die ideale Größe und Lage, um als äußerst attraktiver Arbeitgeber in der Region wahrgenommen zu werden. Unsere Mitarbeiter werden sich auf ein angenehmes Arbeitsumfeld in offenen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten freuen, das zudem hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist. Wir werden unsere nachhaltigen Prinzipien weiterhin verfolgen und einen Großteil unseres Strombedarfs über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes selbst erzeugen, was unser Engagement für umweltfreundliche Lösungen unterstreicht.«

