Koenig & Bauer und Durst Group vertiefen Joint Venture

Ralf Sammeck, Vorstandsmitglied von Koenig & Bauer und Vorstand für das Segment Sheetfed, betont in diesem Zusammenhang: «Der Geist, den beide Unternehmen im Joint Venture verkörpern, wächst weiter. Die Bündelung unserer Stärken treibt die Digitalisierung in der Verpackungsindustrie voran. Aufbauend auf den ersten Grundlagen erweitern wir die Kapazitäten in unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Radebeul, dem Hauptsitz der Sheetfed-Sparte von Koenig & Bauer. Wir freuen uns, dass wir Daniel Velema ab Februar als neuen Geschäftsführer gewinnen konnten, um mit ihm das Joint Venture auf die nächste Stufe zu heben.»

Robert Stabler, der das Joint Venture seit seiner Gründung leitet, übergibt die Rolle des Geschäftsführers zum Februar 2024 an Daniel Velema. In verschiedenen Führungspositionen konnte Daniel Velema umfassende Branchenerfahrung in der Druckindustrie und Managementberatung sammeln. Zuletzt war er General Manager der Prepress-Aktivitäten bei XSYS Global, einem Anbieter von Druckplatten, Sleeves und Prepress-Geräten für die Verpackungsindustrie.

Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group, sagte: »Wir sehen bei Koenig & Bauer Durst große Chancen, in den kommenden Jahren erheblich zu wachsen. Mit der erfolgreichen Einführung der VariJET 106, der produktivsten Faltschachtel-Digitaldruckmaschine auf dem Markt, sowie der Installation unserer Wellpappendruckmaschinen bei einigen der innovativsten und zukunftsorientiertesten Wellpappenunternehmen der Welt wurde ein solides Fundament gelegt.«

Weitere Informationen: