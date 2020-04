Auf Masken-Produktion umgestellt

Die rasche Umsetzung von www.i-product.de erfolgte mit der Software Smart Shop und Smart Editor von Durst, die auch über Online-Gestaltungstool verfügen. DCP, das seit mehr als 20 Jahren großformatige Digitaldrucke für Events und die Messe liefert, hatte durch die weltweite Absage praktisch von einem Tag auf den anderen seine gesamte Arbeit verloren.

Oliver Knaup, Geschäftsführer von DCP, sagte: „Wir haben etwa 90% unseres normalen Geschäfts für großformatige Arbeiten in der Messe- und Veranstaltungsbranche verloren, also mussten wir schnell etwas unternehmen. Ich habe Durst an einem Freitag kontaktiert, und am selben Tag haben sie die Software Smart Shop und Durst Editor neu konfiguriert. Über das Wochenende haben wir einige Fotos von den neuen Maskenmöglichkeiten gemacht und dann am Montag begonnen. Wir sind absolut begeistert von unserer Smart Shop-Software. Wir haben jetzt eine neue Maske und ein neues Produkt im Web.“

DCP produziert bereits bis zu 1.000 Gesichtsmasken pro Tag. „Die Benutzerfreundlichkeit der flexiblen Software bedeutet, dass wir ein großes Design-Portfolio anbieten können – und jetzt auch Gesichtsmasken“, sagte Oliver Knaup. „Wir sehen die Herstellung von Masken als unseren Beitrag zur Erhaltung von Arbeitsplätzen für unsere Mitarbeiter, die Wirtschaft insgesamt und als Hilfe für alle. Wir produzieren auch weiße Masken, die wir an Apotheken liefern, oder auf Wunsch auch Schutzmasken mit Firmenlogo.“

