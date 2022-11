Papier zum Anbeißen

Dieser Tage trafen einander Bücherliebhaber*innen aus aller Welt an der Frankfurter Buchmesse, demnächst steht die Buch Wien an. Eine gute Gelegenheit, sich zwei ganz besondere Publikationen anzusehen, die gleichzeitig zwei grundverschiedene kulinarische Philosophien widerspiegeln und einander doch vom Prinzip her ähnlich sind: Das Grillbuch „Asado – Ursprünglich grillen über offenem Feuer“ und das Ayurveda-Buch „Karma Food“. Urtümliche Fleischzelebration auf der einen Seite, die bunte Welt des Veganismus auf der anderen: Inhaltich könnten die beiden Bücher auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein. Dank Pergraphica haben die Kochbücher dennoch eines gemeinsam: das eindrucksvolle Zusammenspiel zwischen Optik und Haptik, das Leser*innen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Das Designpapier von Mondi unterstützt eindrücklich das multisensorische Leseerlebnis.

Grillbuch der Spitzenklasse

Die Asado-Grillrezepte entführen Fleisch-Fans in die Weiten der südamerikanischen Grillkunst. Die vier „Asadores“ Adi Bittermann, Franz Größing, Jürgen Kernegger und Leo Gradl stehen mit Feuer und Flamme hinter dem Projekt. Die wilde Schönheit des Grillens über offenem Feuer spiegelt die raue Haptik des naturfarbigen Papiers Pergraphica Natural Rough wider. Die Farbkontraste von Kohle, Feuer und Zutaten wecken die Sehnsucht nach einem saftigen Asado-Steak. Dabei wurden die Illustrationen sichtlich mit Hitze in das Cover graviert – als käme das Kochbuch selbst frisch vom Grill!

Liebeserklärung an die pflanzliche Küche

Kochen ist Lebensstil und Philosophie zugleich. Das hat Adi Raihmann verstanden, der Schöpfer von „Karma Food“. In diesem Kochbuch finden Ayurveda, vegane und vegetarische Küche zu einem bunten Gesamtkunstwerk zusammen. Das Buch lebt von den Farben, Aromen und der Intensität Indiens. Diese Lebensfreude spiegelt sich dank Perghraphica High White Smooth auf jeder einzelnen Seite des Kochbuchs wider. Das Premium-Designpapier bringt die kräftigen Farben zum Strahlen, während die angenehme Haptik die Natürlichkeit der pflanzenbasierten Küche aufgreift.

Feuer und Flamme für Nachhaltigkeit

Konsequenterweise war die Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Wahl der Partner und Materialien für die Umsetzung der Buchprojekte. Hier überzeugte Pergraphica mit seinem außergewöhnlichen Nachhaltigkeitsprofil: Das gesamte Sortiment wir in Österreich produziert, ist standardmäßig CO 2 -neutral, erfüllt die strengen internationalen Standards von FSC und EU Ecolabel und ist seit Ende letzten Jahres Cradle to Cradle Certified Bronze.

