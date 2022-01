Mondi erhält Cradle-to-Cradle-Zertifizierung

„Wir freuen uns sehr, das Jahr mit diesem Meilenstein im Bereich Produktnachhaltigkeit beginnen zu können. Unser Engagement für kreislauforientierte Lösungen im Rahmen des Mondi-Aktionsplans 2030 wird damit untermauert“, sagt Devan Naidoo, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper. „Mit Blick auf die Nachhaltigkeit unserer ungestrichenen Feinpapiere ist Mondi schon seit vielen Jahren führend und oft auch Vorreiter gewesen. Dank der neuen Cradle-to-Cradle-Zertifizierung bieten wir jetzt eine besonders große Auswahl an umweltfreundlichen Produkten. Unsere Kunden können damit zur Kreislaufwirtschaft beitragen, ohne Abstriche bei Qualität oder Preis in Kauf nehmen zu müssen.“

Cradle to Cradle Certified ist ein anerkannter Standard für sichere, verantwortungsvolle Materialien und Produkte im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Der ganzheitliche Ansatz folgt dem Prinzip der Natur, Rohstoffe innerhalb eines Kreislaufs wiederzuverwenden und Abfall zu vermeiden. Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung wird vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute verliehen. Das Zertifikat erhalten Produkte mit positiven Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Im Rahmen des Cradle-to-Cradle-Programms wird Nachhaltigkeit in fünf Kategorien bewertet: Materialgesundheit, Wiederverwertung, Luftreinhaltung und Klimaschutz, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Böden sowie soziale Verantwortung. Das Mondi-Sortiment an ungestrichenen Feinpapieren wurde in allen fünf Kategorien bewertet und den Stufen Gold bis Bronze zugeordnet – insgesamt ergibt sich daraus die abschließende Zertifizierungsstufe Bronze.