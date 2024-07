Color Copy feiert 35. Geburtstag

Anlässlich des Jubiläums hat Mondi das Portfolio erweitert und bietet zusätzliche Color-Copy-Papiere für den High-Speed-Inkjet-Druck auf Rolle an. Hinsichtlich Nachhaltigkeit ist Color Copy wegweisend. Es erreichte als erstes Digitaldruckpapier die FSCTM-Zertifizierung und Cradle to Cradle Certified Bronze. Außerdem erfüllt Color Copy die EU-Ecolabel-Kriterien. Mondi reduziert Emissionen, die in der Produktion entstehen, und konnte so seit 2004 konzernweit den Treibhausgasausstoß um 45% senken. Übrigbleibende, aktuell unvermeidbare CO 2 -Emissionen können beim Kauf von Color Copy bereits seit 2010 kompensiert werden.

Von der Rolle

Color Copy eignet sich für eine Vielzahl von digitalen Druckanwendungen. Im Laufe der Jahre sind nach und nach neue Formate, Grammaturen und Optimierungen für immer mehr Anwendungen hinzugekommen – von A4 bis zu einer Reihe von Digitaldruckformaten. Für High-Speed-Inkjet-Druckanwendungen bietet Mondi neben Color Copy original im Bogenformat ab sofort drei weitere Color-Copy-Papiere auf Rolle an:

Color Copy original (inkjet reels): Die glatten, hochweißen und ungestrichenen High-Speed-Inkjet-Rollen eignen sich besonders für den kommerziellen Druck, einschließlich Bücher und Handbücher. Das Papier ist in Grammaturen von 70 bis 160 g/m² erhältlich. Aufgrund seines geringen Volumens von 1,1 ist es ideal für dünne Handbücher.

Color Copy jet silk: Das seidenglatte Papier für Akzidenzdruck und die Buchproduktion steht in Grammaturen zwischen 70 und 240 g/m² zur Verfügung. Das dünne Papier ermöglicht schlanke Buchrücken und benötigt weniger Rollenwechsel bei der Produktion.

Color Copy Jet Silk Premium: Für Druckereien, die seidenweiche glatte Papiere im High-Speed-Inkjet-Druck einsetzen wollen und für spezielle Anwendungen ist das seidenweiche, pigmentierte Papier mit Grammaturen von 90 bis 250 g/m² die richtige Wahl.

»Wir sind unglaublich stolz darauf, dass Color Copy seit 35 Jahren zu den branchenführenden Marken im Digitaldruck zählt«, sagt Bernhard Cantzler, Marketing & Sales Director Uncoated Fine Paper bei Mondi. »Seit seiner Einführung hat Color Copy Maßstäbe für Qualität und Leistung gesetzt und sich zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Druckprofis auf der ganzen Welt entwickelt.«

Erfolgreich im Einsatz

Color Copy ist weltweit vielfach im Einsatz, darunter in zahlreichen Druckereien. Sie zeigen sich rundum zufrieden mit dem Digitalfarbdruckpapier, etwa die Mailänder Druckerei Helios Guzzi. Mitbesitzerin Sabrina Guzzi berichtet: »Wir haben in den frühen 90er Jahren begonnen, Color Copy zu verwenden, weil es das beste Papier auf dem Markt für den digitalen Farbdruck war und auch heute noch ist. Es ist immer auf der Höhe der Zeit. Kommen neue Geräte auf den Markt, hat Color Copy bereits das passende Papier dafür.«

Außerdem setzt die Digitaldruckerei DESI Group im italienischen Trecate auf Color Copy. »Mit Color Copy haben wir eine Papiersorte entdeckt, deren Oberfläche sich seidig-glatt anfühlt. Die Farbleistung ist atemberaubend, und die Kunden schätzen das Produkt, das wir ihnen anbieten können, obwohl es sich um Digitaldruck handelt«, sagt Andrea De Bei, Miteigentümer der Druckerei.

