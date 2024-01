Neuerliche »Cradle to Cradle«-Zertifizierung für Samson Druck

Die Auszeichnung wurde nach einem umfangreichen Prüfprozess von einem US-Institut für die nachhaltige Umsetzung von ökologischen und sozialen Maßnahmen von Unternehmen vergeben. Samson Druck nimmt seit vielen Jahren seine gesellschaftliche Verantwortung wahr und legt dabei auch einen besonderen Schwerpunkt auf den Umweltschutz. Vor vier Jahren wurde Samson mit dem »Cradle to Cradle«-Zertifikat ausgezeichnet, nun erfolgte die erfolgreiche Neubewertung. C2C gilt als ein weltweit anerkannter Standard für sichere und nachhaltige Produkte in einer Kreislaufwirtschaft. Kostbare Ressourcen werden sparsam eingesetzt und nach den C2C-Richtlinien produzierte Produkte können nach ihrer Bestimmung einfach und sicher wieder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.

»Alle in der Lieferkette sind mitverantwortlich«

Seit der ersten Auszeichnung hat Samson Druck zahlreiche weitere Maßnahmen ergriffen und Partner noch enger in seine Nachhaltigkeitsphilosophie einbezogen. »Wir haben deutliche Verbesserungen bei den eingesetzten Materialien erzielt und die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten hinsichtlich verantwortungsvollem und nachhaltigem Umgang mit Ressourcen intensiviert. Nicht zuletzt dadurch ist es uns gelungen, den Cradle to Cradle-Zertifikatsstatus von Bronze auf Silver zu erhöhen«, erklärt Lisa Frost, Gesellschafterin und Mitglied der Geschäftsleitung von Samson Druck. »Schließlich sind alle an der Lieferkette Beteiligten für den schonenden Umgang mit unseren Ressourcen verantwortlich. Mit der Rezertifizierung setzen wir somit eine weitere wichtige Wegmarke in Sachen Nachhaltigkeit innerhalb der Druckindustrie.«

Auch soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden fließt ein

Der Cradle to Cradle-Ansatz umfasst neben der umweltfreundlichen Produktion und der Nutzung erneuerbarer Energien unter anderem auch die soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Standard basiert auf den vor mehr als 20 Jahren entwickelten Designprinzipien des Chemikers Michael Braungart und des Architekten William McDonough aus den USA. Die Anforderungen der Zertifizierung werden unter Einbeziehung von technischen Experten, Marktführern und der Öffentlichkeit ständig weiterentwickelt. Sie umfassen derzeit die Kategorien Material, Materialkreislauf, erneuerbare Energien, Wasser-Management sowie soziale Gerechtigkeit.

