Samson Druck mit frischem Markenauftritt

Die Website wurde ebenso einem Relaunch unterzogen. »Mit unseren Produkten und Leistungen erzielen wir für unsere Kunden die bestmögliche Wahrnehmung am Markt, deshalb ist es uns wichtig, auch unser eigenes Unternehmen zeitgemäß zu präsentieren«, erklärt Gesellschafterin Lisa Frost, die bei Samson Druck den Bereich Marketing verantwortet. »Im Zuge des Marken-Relaunches haben wir insbesondere Wert auf eine warme und dennoch ausdrucksstarke und moderne Bildsprache gelegt, um unsere Produkte und Produktmöglichkeiten zu zeigen. Zudem war es ein wichtiges Ziel, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit besten Qualifikationen und ihrer starken Motivation maßgeblich für die hohe Produktqualität bei Samson Druck verantwortlich sind, in den Vordergrund zu rücken.«

»Books of Samson« zeigen das gesamte Leistungsspektrum

Die neue Optik des Lungauer Unternehmens spiegelt sich nun durchgängig auf sämtlichen Plattformen und in allen Werbemaßnahmen wider, ob auf der Website, in sozialen Medien, Mailings oder auf klassischen Printkanälen. In der Umsetzung standen die Salzburger Agenturen Adwerba (Design) und Frost Development (technische Ausführung der Website) zur Seite.

Ein besonderes Werbe-Highlight ließ sich Samson Druck natürlich in gedruckter und gebundener Form einfallen: Die neuen »Books of Samson« zeigen das gesamte Leistungsspektrum des Betriebs. In einer Box finden sich fünf hochqualitative Druckprodukte mit auffälliger Verarbeitung, hergestellt mit unterschiedlichen Papiersorten und Veredelungen. »Ein echter Eyecatcher, der durch Haptik Emotionen auslöst – in jedem Fall ein Produkt, das den Wert von hochwertigem Druck auf mehreren Sinnesebenen deutlich macht«, so Frost.

www.samsondruck.at