Heidelberg tritt dem UN Global Compact bei

Mit dem Beitritt unterstreicht das Unternehmen, seine Strategie an den zehn Nachhaltigkeitsprinzipien des UN Global Compact zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten. »Wir sehen unser Engagement im UN Global Compact als logischen Schritt in unserem Bestreben, in unserer Branche den kleinsten ökologischen Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu haben. Das Unternehmen hat sich bereits in der Vergangenheit aktiv für Umweltschutz und soziale Verantwortung eingesetztund wird diese Bemühungen durch das Mitwirken im UN Global Compact weiter verstärken«, sagte Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

Klimaneutralität bis 2030 an allen Standorten

Heidelberg versteht Nachhaltigkeit als Teil seiner strategischen Ausrichtung, die eine Grundlage für langfristigen ökonomischen Erfolg darstellt. Geschäftliches Handeln werden mit ökologischen Gesichtspunkten und fairen Arbeitsbedingungen in Einklang gebracht. Dazu hat sich das Unternehmen zur Klimaneutralität (Scope 1 und 2, ohne mScope 3) an seinen Produktions- und Entwicklungs- sowie Vertriebsstandorten bis zum Jahr 2030 verpflichtet.

Priorität haben die Steigerung der Energieeffizienz, die Reduzierung der CO2-Emissionen und eine substanzielle Erhöhung des Anteils der Eigenstromproduktion durch erneuerbare Energien. Als wichtigen Meilenstein bei der Erreichung dieser Ziele hat Heidelberg im September dieses Jahres die größte Photovoltaik-Anlage des Konzernsam Standort in Amstetten in Betrieb genommen. Verbleibende CO2-Emissionen, die mittels Optimierungsmaßnahmen nicht vermieden werden können, werden zukünftig mittels freiwilliger Kompensation neutral gestellt. Ab 2040 will Heidelberg ohne Kompensationen (Scope 1 und 2, ohne Scope 3) auskommen.