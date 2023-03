Neue Thermo-Plattenbelichter von Fujifilm

Fujifilm hat eine neue Thermobelichter-Baureihe für Offsetdruckplatten in den Markt gebracht. Die Thermobelichter umfasst fünf kompakte und bedienungsfreundliche Modelle für unterschiedliche Kundenanforderungen mit Optionen für manuelles Laden, Einzelkassetten und Mehrkassetten. Zu der Reihe gehören zwei Luxel T-X (Hochgeschwindigkeitsmodelle) und drei Luxel T-S (Standardmodelle). Die Auftrags- und Systemverwaltung erfolgt über eine einfache PC-Schnittstelle mit Glasfaserkabel, welche die Anzeige der gewählte Einstellungen auf einem großen Bildschirm erlaubt. Die Platten können während des Betriebs in mehrere Kassetten geladen werden. 8-mm-Klemmen (plus 6-mm-Option bei T-X-Geräten) gewährleisten Kompatibilität mit einer großen Bandbreite an Rollen- und Bogendruckmaschinen.

Ein Remote-Wartungsservice ermöglicht die standortexterne Überwachung des Systemstatus und gibt Hinweise zur rechtzeitigen Wartung und zum Austausch von Verbrauchsmaterialien. Sean Lane, Product Management und Support Manager für Offset-Produkte dazu: »Wir freuen uns, diesen modernen Plattenbelichter auf den Markt bringen zu können. Mit seiner kompakten Bauweise, seiner einfachen Bedienung und der verbesserten Bilderzeugung trägt der Belichter in der Offsetdruckerei zur Wertschöpfung und zu einem besseren ROI bei. Wir sind stolz auf unsere fortgesetzte Unterstützung für Offsetdruckereien, damit diese ihre Effizienz in einem schwierigen Markt steigern können.«

