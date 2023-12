Ein kompletter Workflow für die Druckproduktion

Fujifilm ist mit eProductivity Software (ePS) eine Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen die Integration der E-Commerce- und MIS-Plattform MarketDirect StoreFront von ePS und des Fujifilm-Workflows XMF PressReady zur Verwaltung der Digitaldruckproduktion auf den Maschinen der Fujifilm-Reihen Revoria und Apeos vorgeführt werden soll. Die integrierte Lösung wird an den Fujifilm European Print Experience Centre-Standorten in Deutschland und Belgien vorgeführt und ist überdies eines der Highlights der Veranstaltung Peak Performance Print im Januar 2024.

Anhand von Praxisbeispielen können Kunden den lückenlosen Workflow vom Auftragseingang im Web-to-Print-System über die Registrierung im MIS-System bis hin zur vollständigen Verwaltung des Druckauftrags mit Organisation, Ausschießen, Sammeln und Druckausgabe kennenlernen und beurteilen, welche Elemente ihres eigenen Workflows zur Schaffung eines Mehrwerts von einer Modernisierung profitieren könnten.

An beiden Print Experience Centre-Standorten stehen Workflow-Experten von Fujifilm bereit, um gemeinsam mit den Kunden ein hochmodernes Workflow-Angebot zur Maximierung der Rentabilität ihrer Investition in neue Digitaldruckmaschinen zusammenzustellen.

John Davies, Product Group Manager für Workflow-Systeme bei Fujifilm Europe, erklärt: „Die Partnerschaft mit ePS unterstreicht unser Ziel, zusammen mit Marktführern vollständige Drucklösungen für unsere Kunden zu schaffen. Die Wachstumsprognosen für den Digitaldruck sind gut. Das bedeutet allerdings auch, dass mehr Aufträge in kürzerer Zeit erfüllt werden müssen, was nur mit einer intelligenteren Automatisierung möglich ist. Die in Zusammenarbeit mit ePS entstandene digitale Komplettlösung bietet unseren Kunden den dafür erforderlichen End-to-End-Workflow.“

John Morley, Global Channel Partner Sales Director bei eProductivity Software, fügt hinzu: „Wir freuen uns, die in der Asien-Pazifik-Region bereits erfolgreiche Reseller-Vereinbarung mit Fujifilm auf den EMEA-Raum auszuweiten und unsere Plattform mit Lösungen von Fujifilm zusammenzuführen. Zentrales Anliegen beider Unternehmen ist der Erfolg der Kunden und unsere neue Partnerschaft belegt den enormen Mehrwert, den diese aus einer Zusammenarbeit von Marktführern schöpfen können. Das gemeinsame Projekt bietet exzellente Möglichkeiten für Automatisierung, Optimierung und Effizienzsteigerungen und wir sind gespannt darauf, was unsere Partnerschaft für die Zukunft bereithält.“

Weitere Informationen: