Fujifilm steigt aus der Offsetplattenproduktion in Europa aus

Laut Fujifilm ist auf dem Offsetdruckmarkt ein kontinuierlicher Rückgang der Nachfrage nach Offsetdruckplatten zu verzeichnen, der durch den Wechsel zu anderen Kommunikationsformen, insbesondere digitalen Medien, und die Diversifizierung der Druckproduktion infolge des Wachstums des Digitaldrucks verursacht wird. Dieser Trend wurde durch die Auswirkungen der COVID-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Druckvolumen noch beschleunigt. Diese Situation wurde in Europa durch den Anstieg der Rohstoffkosten, die Volatilität des Energiemarktes und die Auswirkungen der höheren Inflation noch verschärft.

Infolgedessen hat Fujifilm die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, die verbleibende Produktionslinie für Offsetdruckplatten im niederländischen Werk Tilburg zu schließen. Die Produktion der Platten, die derzeit in Tilburg hergestellt werden, wird in Fabriken in Japan und China verlagert. Nach dieser Verlagerung wird die Produktion von Offsetdruckplatten in Tilburg eingestellt, wobei dieser Prozess voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein wird.

Es bestehe jedoch kein Zweifel daran, dass der Offsetdruck noch viele Jahre lang ein wichtiges Produktionsverfahren bleiben werde, da er die Möglichkeit biete, in produktiven und automatisierten Druckbetrieben qualitativ hochwertige und kostengünstige Drucke herzustellen, versichert das Management von Fujifilm. Das Unternehmen wird auch weiterhin seine Offsetdruckplatten in den EMEA-Markt liefern und eine treibende Kraft sein, indem es die Akzeptanz seiner prozesslosen Druckplatten, wie der Superia ZX, erhöht, da diese eine Kombination aus Qualität und Leistung bieten und Druckdienstleistern helfen, ihre Produktionseffizienz weiter zu verbessern. Fujifilm werde sich auch weiterhin bemühen, die Kunden in der EMEA-Region im Rahmen der neuen Geschäftsstruktur bestmöglich zu bedienen.

