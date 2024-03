Mondi erweitert sein Papierportfolio

»Für den Papierbedarf unserer Kunden bei Folioformat und verschiedenen Rollenbreiten möchten wir eine noch höhere Liefersicherheit bieten«, erläutert Bernhard Cantzler, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper. »Deshalb haben wir unsere Schmalrollen-Kapazität ausgebaut.« Schmalrollen werden beispielsweise für Druckanwendungen eingesetzt, aber auch zu Briefumschlägen oder Schreibblöcken verarbeitet. Das Kuvertpapier IQ ALLROUND Envelope und das Notizbuchpapier IQ UNIVERSAL Notebook sind zwei der Produkte, die jetzt auch in größerem Umfang als Schmalrollen erhältlich sind und bei Druckverarbeitern eine beständige Papierversorgung ermöglichen.

Nachhaltiges Papier aus dem Herzen Europas

Produziert wird das umfangreiche Papiersortiment bei Mondi SCP. Diese integrierte Zellstoff- und Papierfabrik in der Slowakei erfüllt strenge Nachhaltigkeitsanforderungen. Alle dort produzierten ungestrichenen Feinpapiere der Marke Mondi Uncoated Fine Paper haben die Zertifizierungsstufe Cradle to Cradle Certified Bronze. Unabhängig von der jeweiligen Zertifizierungsstufe steht Cradle to Cradle Certified dafür, dass sämtliche der zertifizierten Produkte sicher, kreislauffähig und verantwortungsvoll hergestellt werden. Je nach Produkt tragen die Papiere das EU-Ecolabel und sind entsprechend den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC und/oder FSC zertifiziert. »Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns – zusammen mit unseren Lieferanten, Kunden und Partnern arbeiten wir daran, dem gemeinsamen Ziel einer echten, vollständigen Kreislaufwirtschaft einen Schritt näher zu kommen«, macht Bernhard Cantzler deutlich. »Wir investieren in klimaeffiziente Produktionsanlagen und Produktionsprozesse, beziehen 100 Prozent unseres Holzes auf verantwortungsvolle Weise und setzen auf unabhängige Zertifizierungsstellen, um die Einhaltung unserer Standards sowie der strengen europäischen Vorschriften bestätigen zu lassen.«

Weitere Informationen: