Mimaki verkauft 300 DTF-Drucker in der EMEA-Region

Der TxF150-75 wurde im Februar 2023 angekündigt. Die erste Demonstration in der DACH-Region fand auf der Fachmesse Wetec Stuttgart im März statt. Sofort folgten die ersten Bestellungen. Mit seinem integrierten Zirkulationssystem und Entgasungsmodul bietet er eine Lösung für einige häufig mit dem DTF-Druck verbundene Probleme wie schlechten Tintenausstoß und das Verstopfen der Düsen für weiße Tinte. Neben anderen bewährten Technologien von Mimaki wie der Düsenprüfeinheit (Nozzle Check Unit, NCU) und dem Düsenwiederherstellungssystem (Nozzle Recovery System, NRS) zeichnet sich der TxF150-75 durch einen effizienten Druckprozess mit minimalem Benutzereingriff aus und schließt damit die Marktlücke für eine stabile, zuverlässige DTF-Lösung.

Arjen Evertse, General Manager Sales, Mimaki Europe, sagt dazu: »Mehr als 300 verkaufte TxF150-Drucker – das war ein bedeutender Meilenstein für uns, und wir haben diese Zahl sogar noch übertroffen. Wir konnten sehen, welchen Einfluss DTF in den letzten Jahren auf dem Markt hatte, und wollten eine Lösung anbieten, die sich durch Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität auszeichnet. Gerade Anwender, die die DTF-Technologie in ihre Produktion einführen wollen oder die bereits kleinere Auflagen im eigenen Betrieb produzieren, ist der DTF-Drucker eine interessante Lösung. Außerdem kündigte Mimaki im August letzten Jahres den TxF300-75 an, der über dieselben Funktionen wie der TxF150-75 verfügt, aber eine dreimal schnellere maximale Druckgeschwindigkeit aufweist. Auch dieses System stößt auf großes Interesse, und wir haben bereits über 100 Bestellungen erhalten, besonders von etablierten DTF-Anbietern, die in großen Auflagen drucken.«

Der DTF-Druck hat in der Bekleidungsindustrie große Bedeutung erlangt, was vor allem auf seine Vielseitigkeit beim Bedrucken der unterschiedlichsten Materialien und die im Vergleich zu anderen Druckverfahren kurzen Lieferzeiten zurückzuführen ist. Mit einer Druckbreite von 80 cm sind beide DTF-Modelle von Mimaki 20 cm breiter als der Industriestandard. Für die Weiterverarbeitung kann der Drucker mit dem Powder Shaker Curing System von Adkins oder anderen Modellen von autorisierten Mimaki-Fachhändlern kombiniert werden.

Kunden erhalten damit eine DTF-Komplettlösung, mit der sie größere Kleidungsstücke mit weniger Abfall und kürzeren Produktionszeiten bedrucken können, wodurch der gesamte Prozess kostengünstiger wird. Mimaki hat sich der Umweltsicherheit verpflichtet und speziell für diese Lösung eine eigene Reihe von Pigmenttinten auf Wasserbasis (PHT50) entwickelt. Seit März 2023 tragen diese Tinten die OEKO-TEX® ECO PASSPORT-Zertifizierung, die die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltstandards im Einklang mit den Nachhaltigkeitsversprechen von Mimaki garantiert.

Weitere Informationen: