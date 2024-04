Konica Minolta: »See the Potential in the Future of Print«

Konica Minolta treibt den kontinuierlichen Wandel vom analogen zum digitalen Druck voran. Das Unternehmen zeigt in Düsseldorf ein breites Spektrum an Anwendungen und Workflows, vom Akzidenz- und Etikettendruck über den Verpackungsdruck bis hin zu Programmatic Printing. Zu den Highlights auf der drupa zählen vollautomatische Produktionslinien, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Neben einem hochmodernen Webshop stellt das Unternehmen innovative Roboter- und Softwarelösungen – auch für die Fernwartung – vor.

Neues Modell innerhalb der KM-1 Familie

Im Mittelpunkt der Präsentation steht der neuen HS-UV Inkjet Press, AccurioJet 60000. Das Modell setzt die Qualität und Technologie der AccurioJet KM-1/KM-1e-Serie fort. Neben einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz garantiert die AccurioJet 60000 eine herausragende Bildqualität und Reproduktionsstabilität. Das System verwendet dazu Inline-Sensoren und ein Spektrophotometer, um die Druckproduktion automatisch zu überwachen. Die AccurioJet 60000 verfügt über einen HS-UV Inkjetprozess mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von 6.000 Bögen pro Stunde (sph) und bietet Schön- und Widerdruck in einem Druckgang, was für Vielseitigkeit und Effizienz im Produktionsablauf sorgt. In naher Zukunft wird Konica Minolta zwei effektive Produktlinien haben: die AccurioJet KM-1e für den hochqualitativen Druck auf einer breiten Auswahl von Bedruckstoffen und das nächste High-End-Modell mit starkem Fokus auf höchste Produktivität.

20 europäische Premieren

Erstmals für die Öffentlichkeit zu sehen ist ebenfalls der Konica Minolta AccurioPress C84hc. Das System nutzt einen High Chroma-Toner, der leuchtend lebendige Farben konsistent druckt. Es ist die weltweit einzige Plattform, die den neuen Toner ohne die Einschränkungen der Farbskala herkömmlicher Toner verwendet. Zu den weiteren Premieren zählen ein Cobot-Robotikarm, neue Optionen für die MGI JETvarnish 3D Web 400 wie einen Primer und Inline-Stanzungen sowie die Einführung einer erweiterten Version der Softwarelösung AccurioPro Colour Manager Suite. Der Geschäftsbereich Konica Minolta Sensing wird erstmals die MYIRO-Farbmanagementtools für grafische Anwendungen präsentieren. Dazu gehören Spektrophotometer für innovatives Farbmanagement und schnelle Autoscans.

Anwendungen für Markeninhaber und Werbeagenturen

Im Rahmen der drupa wird Konica Minolta zudem neue Anwendungen präsentieren, die nicht nur kommerziellen Druckern und Weiterverarbeitern, sondern auch Markeninhabern sowie Design- und Werbeagenturen helfen, profitable, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Gemeinsam mit seinem Partner MGI (MGI Digital Printing Systems) demonstriert Konica Minolta dabei, wie sich getrennte Prozesse wie Metallisieren, Lackieren, Drucken und Aushärten zu einem einzigen, voll integrierten Produktionslauf kombinieren lassen. Dabei steht die AlphaJet von MGI mit Vorteilen für eine komplette Single-Pass-Fabrik im Mittelpunkt. Kund:innen sparen damit erheblich Platz, Strom und Personalkosten. Manuelle Einstellungen von verschiedenen Produktionsmaschinen sind in einem vollständig automatisierten System kombiniert, einschließlich der Verwendung von Materialien bis zum Format B1+.

Auf der drupa beleuchtet Konica Minolta zudem Programmatic Printing im Detail. Mit dieser zukunftsweisenden variablen Datenverarbeitung lässt sich beispielsweise AI-generierter Inhalt zu Druckerzeugnissen hinzufügen, um zielgruppengerechte Inhalte im 1:1-Marketing zu produzieren.

Neues Potenzial mit Partnern entwickeln

In Düsseldorf wird der Technologieführer mit zahlreichen Partnern vertreten sein, um das Potenzial der zukünftigen Druckproduktion darzustellen. Neben der engen Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner MGI Digital Technology (MGI) wird auch Industrial Inkjet Ltd (IIJ) als Partnerunternehmen am Stand von Konica Minolta ausstellen. Das Unternehmen entwickelt kundenspezifische Inkjet-Adaptionen und verwendet ausschließlich Druckköpfe von Konica Minolta in seinen Produkten. Auch Plockmatic, ein weltweit tätiger Anbieter von Endverarbeitungslösungen, wird auf dem Stand in Halle 8b neue Produkte zeigen. Konica Minolta Sensing, Acco, WirbelWild und Fiery gehören ebenfalls zu den Firmen, die als Partner auf der drupa vertreten sind.

Kreativität und Nachhaltigkeit

Wichtige Diskussionsthemen für Konica Minolta auf der Messe sind Produktion und Nachhaltigkeit, wobei der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Das Unternehmen beschreitet neue Wege, um die Vorteile des Digitaldrucks zu zeigen und animiert Menschen dazu, sich auf kreative Aufgaben zu konzentrieren. Dabei übernehmen Assistenztechnologien viele der alltäglichen Routineaufgaben. Das Unternehmen präsentiert dabei den Digitaldruck als Lösung für nachhaltigen Print on Demand, der dazu beiträgt, Kosten für die Lagerhaltung zu vermeiden. Ein Beispiel für die nachhaltige Produktion bei Konica Minolta ist der Einsatz von Recyclingpapier für alle druckauftragsbezogenen Broschüren und sonstigen Marketingmaterialien, die auf Nachfrage auf der drupa produziert werden. Konica Minolta wird keine vorgedruckten Materialien zur drupa bereitstellen. Stattdessen können sämtliche Informationen und Marketingmaterialien an einem großen Display bestellt und innerhalb von Sekunden auf den automatisierten Produktionseinheiten live gedruckt werden.

