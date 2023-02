Konica Minolta erweitert Portfolio im Etikettendruck

Mit der AccurioLabel 400 will der Konica Minolta einen weiteren bedeutenden Anteil eines schnell wachsenden Sektors erobern, in dem schätzungsweise mehr als 3.000 Etikettenverarbeiter im mittleren und hohen Volumensegment tätig sind. Wie der Präsident der FINAT, Philippe Voet, in dem jüngsten Bericht und der Analyse seines Verbandes für den europäischen Schmalbahnmarkt deutlich macht, »sind Etiketten ein unverzichtbarer Bestandteil der kritischen Infrastruktur.«(1) »Mehr als jeder Dritte (37 %) der befragten Etikettenverarbeiter geht davon aus, im Jahr 2023 in eine Digitaldruckmaschine zu investieren werden«, heißt es im gleichen FINAT RADAR-Bericht(2). »Etikettendrucker berichten, dass ihr digitales Geschäft angesichts der Pandemie und des anhaltenden Bedarfs an eiligen Bestellungen deutlich zugenommen hat.«

Diese Ergebnisse untermauern die Ansicht von Konica Minolta, dass es für Konverter überall Gelegenheiten gibt, ihre Möglichkeiten vor dem Hintergrund steigender Energie- und Rohstoffpreise und eines zunehmenden Mangels an qualifizierten Arbeitskräften zu überdenken.

Auch die Daten des Marktforschungsunternehmens IDC zeigen, dass der westeuropäische Markt für digitale Produktionsdrucker für Etiketten und Verpackungen in einem Zeitraum von fünf Jahren bis 2025(2) mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate (CAGR) von 13,1 % wachsen wird. IDC stellt fest(2): »Die AccurioLabel 400 setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Automatisierung, Geschwindigkeit, Flexibilität und Farbigkeit und ermöglicht es Konica Minolta, den L&P-Markt weiter zu durchdringen. Die Einführung von Weißtoner kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden – die Etikettendrucker im mittleren bis hohen Volumenbereich werden die neuen Möglichkeiten begrüßen, welche sich durch diese zusätzliche Farbe ergeben.«

Zu den wichtigsten Entwicklungen für die neue AccurioLabel 400 gehören u.a. die Möglichkeit, Etiketten mit weißem Toner zu bedrucken, eine höhere Produktivität mit extrem hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 39,9 Metern pro Minute, niedrige Betriebskosten sowie eine verbesserte Druckqualität. Die Maschine ist als 4- oder 5-Farben-Konfiguration erhältlich.

»Das Feedback aus den ersten internen Tests und den ersten öffentlichen Vorführungen der AccurioLabel 400 war äußerst positiv«, erklärt Mirko Pelzer, Offering Manager Professional Printing bei Konica Minolta Deutschland. »Die neue Druckmaschine bietet zukunftsorientierten Etikettendruckern eine attraktive Möglichkeit, den Druck in mittleren und hohen Produktionsvolumina effizient auszuführen. Auf der Grundlage von Gesprächen mit Etikettenherstellern und unserer eigenen Marktanalyse haben wir außerdem erkannt, dass Workflow-, Software- und Prozessautomatisierung sowie Cloud-Lösungen die Schlüsselfaktoren für die Steigerung des Automatisierungsgrades und der Effizienz im Rahmen einer intelligent vernetzten Druckerei sind.«

Zu den wichtigen Vorteilen gehören:

Erhöhte Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung dank Intelligent Quality Care und dem IQ-520-Modul, das eine Echtzeitkontrolle der Farbstabilität und Farbregistrierung sowie automatische Kalibrierung, Dichteanpassung und Profilerstellung ermöglicht.

Eine Druckauflösung von 1.200 dpi. Die AccurioLabel 400 druckt auf Bahnbreiten von 330 mm standardmäßig, alternativ auf 250 mm.

Einfache und intuitive Bedienung für die Benutzer mithilfe von mehreren Touchpanel-Monitoren.

(1) FINAT Radar 17, Sommerausgabe 2022/1. Halbjahr 2022: „Analyse: Der europäische Schmalbahnmarkt“

(2) IDC Market Note, Konica Minolta stellt AccurioLabel 400 vor, Dok.-Nr. EUR149276522, Juni 2022

