Konica Minolta ernennt neuen zweiten Geschäftsführer 

Als internationaler Finanzexperte hat Jiro Tanaka umfassende Expertise in den Bereichen Accounting und Steuern bei Konica Minolta in Japan aufgebaut. Seit Juni 2019 ist Jiro Tanaka als Senior Manager der Pan European Finance Division bei Konica Minolta Europe auf finanzieller Ebene maßgeblich an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens beteiligt. Zuvor war er unter anderem als Director of Business Planning bei Konica Minolta in Indien und im Marketing-Management in Japan tätig.