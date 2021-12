Koenig & Bauer verabschiedet neue Strategie

Abgeleitet aus den globalen Megatrends und intensiven Gesprächen mit Kunden und Experten hat der Konzern seine strategische Ausrichtung für die nächsten Jahre festgelegt. Dabei soll der bereits eingeschlagene Weg zu mehr Digitalisierung und größerer Modularität zu mehr wirtschaftlichem Erfolg in den Kernmärkten führen, allen voran dem Verpackungsdruck. Druckverfahren sollen material- und energiesparender und damit nachhaltiger werden. Darüber hinaus setzt sich Koenig & Bauer mit der neuen Konzernstrategie „Exceeding Print“ weitere engagierte Nachhaltigkeitsziele. Neben der Verantwortung gegenüber Kunden und Mitarbeitern will das Unternehmen als Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative UN Global Compact seiner ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung noch stärker gerecht werden.

Engagierte Nachhaltigkeitsziele für die Zukunft

„Bis 2025 streben wir eine Senkung der CO2-Emissionen in unseren Produktionswerken um 75 Prozent an und wollen ab 2030 vollkommen CO2-neutral sein“, kündigt Vorstandssprecher Dr. Über ein Energiemanagementsystem ebnet der Herstellern seinen Kunden den Weg für mehr Energieeffizienz in der Produktion. Als Mitglied im Netzwerk der 4evergreen-Allianz kann Koenig & Bauer frühzeitig mit Papier- und Kartonherstellern, Faltschachtelherstellern, Brand Ownern, Technologie- und Materiallieferanten sowie der Sammel-, Sortier- und Recyclingbranche nach geeigneten Lösungen suchen.

Modularität: Der Schlüssel zu mehr Effizienz

Als Hersteller beherrscht Koenig & Bauer alle industriellen Druckverfahren auf nahezu allen Substraten in seinen Kernmärkten. Kunden profitieren von einer vielseitigen Produktpalette, der Erfahrung und dem technischen Know-how aus mehr als 200 Jahren Unternehmensgeschichte.

Eine modulare Plattform für künftige Maschinen-Generationen bietet den Kunden viele Vorteile: „Neue Technologien sind schneller marktreif, Maschinen und Anlagen sind durchgängig steuerbar und einheitlich in der Wartung“, unterstreicht Vorstandsmitglied und COO Michael Ulverich. „Der modulare Baukasten stellt sicher, dass Kunden maßgeschneiderte Lösungen erhalten. Durch die Standardisierung einiger Elemente entstehen gleichzeitig mehr Möglichkeiten für Innovationen und Individualisierung – bei gleichbleibend hoher Qualität.“ Zur Sicherung der unternehmerischen Unabhängigkeit hält Koenig & Bauer auch in Zukunft an einer hohen Fertigungstiefe fest – vom kleinsten Zahnrad bis zum komplexen Aggregat.

Auf Kunden zugeschnittene Lösungen

Neben den Maschinen werden digitale Services immer wichtiger, um Maschinen miteinander zu vernetzen, Daten zu erfassen, zu analysieren und Prozesse effizient zu steuern. Koenig & Bauer entwickelt digitale Dienstleistungen auf Basis hoch-skalierbarer Cloud-Plattformen und stellt sie dem Markt über ein Portal zur Verfügung. Die Analyse der Maschinendaten bildet dabei die Grundlage für die Bewertung der Performance, das Setzen von Benchmarks sowie Industrial-Analytics-Szenarien. In Kombination mit maschinellem Lernen kann Koenig & Bauer so deutlich früher und zielsicherer potenzielle Störungen in Prozessen erkennen und völlig automatisiert Service und Wartung anstoßen. Ungeplante Stillstandszeiten können so reduziert und Service-Intervalle sinnvoll angepasst werden.

Flexible Prozesse im Verpackungsdruck

Leistungsstarke Digitaldruckmaschinen von Koenig & Bauer eröffnen im Verpackungsdruck neue Geschäftsmodelle für den Druck von Kleinstauflagen, schnell wechselnde Anforderungen, Sicherheitselemente, Track-and-Trace-Lösungen sowie Personalisierung und Individualisierung. Im Fokus steht dabei die gesamte Wertschöpfungskette unter dem Aspekt der Kostenoptimierung. Den Trend zu hybriden Druckprozessen im Bereich Papier, Karton, Wellpappe und Folie beantwortet der Hersteller mit der Kombination analoger und digitaler Druck- und Veredelungstechnologien. So lassen sich die Vorteile beider Anwendungen optimal ausnutzen und das Spektrum der Substrate, die bedruckt werden können, wird breiter. Mit dem Einstieg in die Lebensmittel- und Getränkekartonindustrie ermöglicht Koenig & Bauer künftig den vollfarbigen Digitaldruck auf Kartonverpackungen.

Finanzvorstand Dr. Stephen Kimmich ist überzeugt: „Koenig & Bauer beherrscht als einziger Druckanlagenhersteller alle industriellen Druckverfahren auf nahezu allen Substraten – auch auf Wellpappe – und liefert Software, Anlagen und Service für komplette Druck- und Weiterverarbeitungsprozesse. Denn für unsere Kunden steht die Optimierung ihrer “Total Cost of Process” mehr denn je im Fokus ihrer Kaufentscheidungen. Damit sieht sich das Unternehmen als Wegbereiter für Wandel und Innovation in der Druckindustrie.“

„Mit unserer Strategie “Exceeding Print” treiben wir Nachhaltigkeit als größte Zukunftsherausforderung der Verpackungsbranche voran und setzen unseren Führungsanspruch in der Digitalisierung fort“, fasst der Sprecher des Vorstands der Koenig & Bauer AG, Dr. Andreas Pleßke, die beschlossenen Maßnahmen zusammen. „Das bedeutet organisches Wachstum mit eigenen Geschäftsmodellen und Produkten, schließt aber auch Wachstum durch Zukäufe nicht aus.“ Die mittelfristigen finanziellen Ziele sehen einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von über 7 Prozent vor.