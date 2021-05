Iris Hagemann wechselt zur output.ag

Ab dem 01. Mai 2021 wird die Wahl-Rheinländerin Iris Hagemann (39) als Leiterin Business Development die output.ag verstärken. Durch ihre bisherigen nationalen und internationalen Führungspositionen bei Xerox, u.a. als Head of Sales Operation, Head of Marketing & Transformation und Head of Business Operations & Governance verfügt Iris Hagemann über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing, strategische Geschäftsentwicklung und Vertrieb.

In ihrer Position wird Sie eine zentrale Rolle bei der Vermarktung der Lösung :::bitkasten, die globale Versandplattform für die vollständige Digitalisierung der Ausgangspost, einnehmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Auf- und Ausbau eines Partnernetzwerkes mit dem Ziel, die bereits heute erfolgreichen Lösung noch stärker am Markt zu platzieren. „Wir freuen uns sehr über den Zugewinn von Iris Hagemann. Mit ihrer Expertise wird sie den Bereich weiter ausbauen und so das langfristige Wachstum des Unternehmens unterstützen”, sagt Christian Gericke, CEO der output.ag.