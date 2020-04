Koenig & Bauer und Actega setzen Kooperation fort

Seit November 2016 arbeiten Koenig & Bauer und ACTEGA bei Verbrauchsmaterialien zusammen. In diesem Zeitraum wurden zusammen mit Rapida-Neumaschinen ACTEGA-Starterkits mit Lacken für die Inline-Veredelung in 58 Länder weltweit ausgeliefert darunter auch in Österreich. Die Anwender profitieren von Produkten, die in Qualität und Performance exakt auf Rapida-Bogenoffsettechnik abgestimmt sind. Sie werden regelmäßig im Demozentrum des Druckmaschinenherstellers geprüft und optimiert.

Beide Unternehmen haben nun vereinbart, die erfolgreiche Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre zu verlängern. Das heißt, ACTEGA steht Koenig & Bauer auch in Zukunft als verlässlicher Entwicklungspartner – zum Beispiel bei der Optimierung von Veredelungsverfahren im LED-UV-Prozess – zur Verfügung. Lacke und weitere Verbrauchsmaterialien von ACTEGA sind im Demozentrum des Druckmaschinenherstellers ständig im Einsatz und werden im Rahmen von Veranstaltungen präsentiert.

Andreas Gipp, Senior Vice President der Business Line Paper & Board bei ACTEGA, erläutert: „Gemeinsam mit Koenig & Bauer setzen wir Benchmarks bei der Veredelung von Druckerzeugnissen. Ziel unserer Kooperation ist es, qualitativ hochwertige Lacksysteme an Hochleistungs-Bogenoffsetmaschinen von Koenig & Bauer bereitzustellen. Daher werden wir auch in Zukunft die Innovationskraft beider Unternehmen nutzen, um attraktive Angebote für unsere gemeinsamen Kunden zu entwickeln.“ Dirk Winkler, Head of Print Technology bei Koenig & Bauer Sheetfed, ergänzt: „Unsere Zusammenarbeit mit ACTEGA treibt Veredelungstechnologien voran und kommt den Anwendern unmittelbar zugute. Denn Lacke, Maschine und Prozesse sind exakt aufeinander abgestimmt, um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.“

