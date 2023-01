A1+ Großformatdrucker für den Desktop

Der Desktopdrucker liefert qualitativ hochwertige, detaillierte Ausdrucke im Format A4 bis A1+. Das benutzerfreundliche Design und das schlanke, kompakte Gehäuse mit automatischem Einzelblatteinzug machen ihn ideal für kleine oder temporäre Büroräume sowie für Hybrid-Arbeiter, die im Büro und von zu Hause aus arbeiten. Die 70-ml-Pigmenttintenflaschen mit vier Farben sorgen für eine vereinfachte Wartung des Druckers, und die kostenlose Software mit modernen Designvorlagen hilft auch Ungeübten beim Erstellen anspruchsvoller Layouts. Den imagePROGRAF TC-20 gibt es ab sofort für 990 Euro unverbindliche Preisempfehlung im Fachhandel.

Der Canon imagePROGRAF TC-20 unterstützt den kontinuierlichen Druck von bis zu 100 A4- oder bis zu 50 A3-Blättern auf Normalpapier oder Rollenpapier bis zum Format A1+ für den Druck von Konstruktions-, Design- und Vermessungszeichnungen sowie Verkaufsunterlagen. Er wird mit einer einfachen, benutzerfreundlichen und kostenlosen Softwarelösung, Direct Print Plus, geliefert, die eine überragende Druckqualität gewährleistet. Diese Qualität ist vergleichbar mit der von höherwertigen Modellen der imagePROGRAF Serie.

Luise Ruckenstuhl, Product Business Developer für Canon Österreich im Wide Format Printing, bringt es auf den Punkt: »Mit seinem kompakten Design ist der neue imagePROGRAF TC-20 die ideale Wahl für modernes Arbeiten, da er problemlos in kleine Räume passt, ohne Kompromisse bei der Druckqualität einzugehen. Er wird außerdem mit einer Auftragsübermittlungssoftware geliefert, die mit anderen imagePROGRAF Modellen kompatibel ist und hybrides Arbeiten unterstützt. Er hilft Unternehmen, mit flexiblen und reaktionsschnellen Lösungen unabhängig von Dienstleistern zu werden und sich damit zukunftssicher aufzustellen.«

Großformatdruck auf kleinem Raum

Das platzsparende Design des iPF TC-20 ist ideal für das Arbeiten im Home-Office, wenn Großformatdrucke benötigt werden. Mit den kompakten Maßen von 968×525×245 mm findet der Drucker leicht auf einem Schreibtisch oder in einem Regal Platz. Das Design ermöglicht es, alle druckrelevanten Vorgänge, wie das Einlegen von Papier und das Nachfüllen von Tinte von der Vorderseite aus vorzunehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Großformatdruckern ist der Rollenhalter achsenlos, was das Nachlegen des Rollenpapiers besonders in kleinen Räumen erleichtert. Die Rollenhalterungen können ganz einfach an zwei Seiten eingesetzt und verriegelt werden

Verbrauchsmaterial mit Smartphone überwachen

Der imagePROGRAF TC-20 ist mit einem großen Tintentank ausgestattet, der kontinuierliches Drucken ermöglicht und 70-ml-Tintenflaschen für alle vier Farben Black, Cyan, Magenta und Yellow verwendet, um die Häufigkeit und den Aufwand für das Nachfüllen von Tinte zu reduzieren. Mit der Canon Print Inkjet/SELPHY App kann die verbleibende Menge an Rollenpapier und Tinte auf einem Smartphone überprüft werden. So kann schnell auf einen erforderlichen Papierwechsel oder das Nachfüllen von Tinte reagiert werden. Außerdem kann damit die Firmware aktualisiert werden, um den Drucker auf dem neuesten Stand zu halten.

Mit der Funktion „PIXMA Cloud Link“ in dieser App können auch Dokumente gedruckt werden, die in der Cloud abgelegt oder gespeichert sind. So kann beispielsweise eine in einem Konstruktionsbüro erstellte und in der Cloud gespeicherte Zeichnung auf einer temporären Baustelle von einem Smartphone aus gedruckt und mit den Mitarbeitenden vor Ort geteilt werden.

