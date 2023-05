Klampfer macht Druck – auch beim Sammelheften

Mit 70 Prozent des Druckvolumens – Tendenz in den vergangenen Jahren steigend – macht die Sammelheftung den Löwenanteil der bei Klampfer gefertigten Produkte aus. Für kleinere Verlage, Gewerbe-, Industrie- und Handelsbetriebe, aber auch für Individualkunden von Wien bis Oberkärnten produziert Klampfer eine grosse Palette an gehefteten Magazinen und Broschüren vom A6- bis A3- mit Schwerpunkt A4-Format. Die Auflagen sind sehr unterschiedlich und betragen – bei einem Durchschnitt zwischen 5000 und 6000 – auch schon mal nur fünf (digital gedruckte) oder eine Million Exemplare.

»Die Reise für den ST 450 war zu Ende«

Genau ein Jahrzehnt lang vertraute die 70 Mitarbeiter im 24/5-Modus beschäftigende Klampfer auf einen Sammelhefter von Heidelberg. »Doch die Reise für den ST 450 war zu Ende«, sagt Buchbindereileiter Stefan Riedl. Kommt laut Daniela Klampfer hinzu, »dass sich schnellere Lieferzeiten mit der Corona-Pandemie zugespitzt haben und sich unser in etwa gleich gebliebenes Umsatzvolumen auf 20 Prozent mehr Jobs verteilt.«

Will heissen: Die Produktion ist kleinteiliger geworden, weil grössere Auflagen von früher heute gesplittet werden. Das wiederum war ein gewichtiges Argument für die Investition in einen neuen Primera PRO mit vier Flachstapel- und zwei Vertikalanlegern sowie Umschlaganleger und Kreuzleger Robusto. Denn die gezielte Erweiterung der Motion-Control-Technologie für den Müller Martini-Sammelhefter sorgt für eine markante Verkürzung der Einricht- und Durchlaufzeiten der Aufträge und erhöht dank der schnellen und fehlerfreien Einrichtprozesse die Profitabilität.

Vier Mini-Streamfeeder und ein Adressier-System

Die Bogen werden den Anlegern über vier Mini-Streamfeeder automatisch zugeführt, was die Produktivität des Primera PRO bei Klampfer zusätzlich erhöht. In die Sammelhefter-Linie integriert ist ausserdem ein Adressier-System. Denn zu Spezialitäten der Klampfer GmbH, die vor wenigen Wochen mit einer Offset-Druckmaschine Heidelberg Speedmaster HD XL 106-8P-4/4 mit Stahlfolder und einem P-Stacker zwei weitere neue Hochleistungs-Systeme in Betrieb genommen hat, gehört die Personalisierung von Produkten mittels Aufdruckens der Empfängeradresse. Stichwort Hochleistung: Klampfer lässt den neuen Primera PRO stets mit maximaler Produktionsgeschwindigkeit von 14’000 Takten pro Stunde laufen – getreu dem Firmenmotto «Klampfer macht Druck».

Keine Beanstandungen mehr dank Asir PRO«

»Der Primera PRO ist genau die Maschine, die wir brauchen«, betont Stefan Riedl und erwähnt einen weiteren Pluspunkt des neuen Sammelhefters. Zu dessen Highlights gehört nämlich neben der Motion-Control-Technologie und den damit verbundenen schnelleren Einrichtprozessen, dem komplett neukonzipierte Dreischneider individuell einstellbaren Format-Achsen und der einen schnellen Überblick bietenden Grossbildschirm-Anzeige auch das von Müller Martini entwickelte neue Kamera-System Asir PRO. Dieses erkennt und vergleicht die Druckbogen mittels 1D-/2D-Barcode- und/oder Bildvergleich. Fehlerhafte Endprodukte gehören damit definitiv der Vergangenheit an. »Beim Vorgängermodell hatten wir kein solches Kontrollsystem, was prompt zu gelegentlichen Kundenreklamationen führte. Seit Inbetriebnahme des Primera PRO gab es jedoch keine einzige Beanstandung mehr«, sagt Stefan Riedl.

Eine pandemiebedingte Premiere

Bevor sich die Klampfer GmbH zur Investition entschied, besuchte der Buchbindereileiter drei österreichische Kunden, die bereits über einen Sammelhefter dieses Typs verfügten. Zudem kam er zusammen mit Daniela Klampfer – weil Reisen zu Corona-Zeiten erschwert waren – in den Genuss einer Online-Demo von Müller Martini. «Offen gesagt, hätte ich die Maschine lieber im Print Finishing Center von Müller Martini gecheckt, um vor Ort mit den Experten sprechen zu können», sagt Daniela Klampfer. Im gleichen Atemzug fügt die gelernte Drucktechnologin, deren Grosseltern Barbara und Anton Klampfer das Familienunternehmen 1947 gegründet haben und die das Familienunternehmen gemeinsam mit ihren Mann Robert führt, hinzu: «Das war definitiv meine erste Maschine, die ich gekauft habe, ohne sie vorher live gesehen zu haben!»

Mit dem neuen Primera PRO will Daniela Klampfer nicht nur einen höheren Marktanteil sichern, sondern auch ein Signal nach Innen senden. »Es erfüllt unsere Mitarbeitenden mit Stolz, wenn wir auf High-Tech-Anlagen setzen. Deswegen promoten wir unsere Neuinvestitionen auch immer auf unseren Social-Media-Kanälen – wie beispielsweise das Primera PRO-Video auf Facebook .«

Warum Universitätsdruckerei Klampfer?

Womit zu guter Letzt nur noch die Frage offen ist: Woher kommt eigentlich der Begriff Universitätsdruckerei Klampfer? Diesen Titel bekam die Firma 1994 von der Uni Graz, weil Klampfer früher viel für sie druckte. Zur total 106 Mitarbeitende beschäftigenden Klampfer Holding GmbH mit Daniela Klampfer als Geschäftsführerin gehören neben der Universitätsdruckerei Klampfer GmbH auch die Druckhaus Thalerhof GmbH in Feldkirchen bei Graz, die KPrint Produktions in Sankt Ruprecht an der Raab, die Druckhaus Rettenbacher GmbH in Schladming, die Druckhaus Kurz GmbH in Mürzzuschlag und die Druckhaus Moser GmbH in Voitsberg. Während die Universitätsdruckerei Klampfer GmbH ausschliesslich offset druckt, wird an vier anderen Standorten auch Digitaldruck angeboten. Das von Robert Klampfer geleitete Druckhaus Thalerhof ist zudem spezialisiert auf Veredelungen.

Weitere Infos: