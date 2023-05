Wachstum braucht innovative Technik

Die Druckerei Roser sorgte in den letzten Monaten mit dem Thema «Energiegemeinschaft» international für Furore. Sogar die deutsche Ausgabe des «National Geographic» griff das Thema auf und verfasste einen Artikel mit der Headline »Meine Energie, deine Energie«. »Die mediale Präsenz hat uns geholfen, die Druckerei Roser über die Grenze hinaus als nachhaltigen Druckdienstleister zu positionieren«, sagt Geschäftsführer Peter Buchegger. Das spiegelt sich auch in den kontinuierlichen Wachstumsraten der letzten Jahre wider. »Wir wachsen gegen den Branchentrend.« Um dieses Wachstum auch in Zukunft bewältigen zu können, ist die Nachhaltigkeitsstrategie «Roser 2025» mit einem umfassenden Investitionsplan hinterlegt.

Kapazitätsausbau in der Sammelheftung

Jüngst entschied sich das Salzburger Unternehmen für die Inbetriebnahme eines Primera PRO von Müller Martini mit Umschlaganleger, vier Vertikalstapelanlegern, zwei Flachstapelanlegern und Kreuzleger Robusto mit Mittelschnitt und wird seine Kapazitäten mit dem neuen Sammelhefter deutlich ausbauen. Das wird auf zwei Ebenen passieren – einerseits durch die Leistungsfähigkeit von 14’000 Takten pro Stunde und andererseits durch die Reduktion der Rüstzeiten.

Mit dem Primera PRO können sowohl Shortruns als auch Grossauflagen effizient verarbeitet werden. »Der Primera PRO gibt uns die Flexibilität, die der Markt von uns erwartet«, betont Peter Buchegger. Zusätzlich wird der Sammelhefter mit zahlreichen Optionen für Adressierung, Personalisierung, für Postkartenkleber und vielem mehr ausgestattet, um ein noch breiteres Auftragsspektrum abzudecken. Das Unternehmen wird die mit der Installation des Sammelhefters Primera PRO verbundene Kapazitätserweiterung auch anderen Druckdienstleistern in der Region anbieten, um eine optimale Auslastung zu erzielen. Dank des Einsatzes innovativer Antriebs- und Steuerungstechnik sowie des Remote-Servicemoduls wirkt sich die Investition in den Primera PRO positiv auf die CO 2 -Bilanz der Druckerei Roser aus.

www.roser.at