Innovationen im Offsetdruck senken Kosten

Die Printbranche sieht sich besonders mit zwei Herausforderungen konfrontiert: Zum anhaltenden Kostendruck gesellt sich zunehmend auch der Mangel an Fachkräften. Heidelberg bietet Druckereien Lösungen an, die bei beiden Kernthemen unterstützen können. »Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wird die moderne Bogenoffset-Technik von Heidelberg immer produktiver und kann den Ausstoß einer Druckerei durch die Kombination von Push-to-Stop und Performance Dienstleistungen in bestimmten Fällen sogar verdoppeln. Durch Automatisierung im Druckprozess helfen wir zudem dabei, schwer zu besetzende Arbeitsstellen zu kompensieren«, sagt Dr. David Schmedding, Vertriebs-Chef des Unternehmens. »Bogenoffset bleibt dabei für viele Kunden das Mittel der Wahl, um bei großer Stückzahl günstig zu drucken.« Anhand von zehn Innovationen und Kundenbeispiele will das Unternehmen das Potenzial aufzeigen:

Effizienz auf Spitzenniveau

Die Speedmaster XL 106 ermöglicht mit einer Druckgeschwindigkeit von 21.000 Bogen pro Stunde bis zu zehn Prozent mehr Nettoleistung in der Faltschachtelproduktion im Vergleich zur Standardkonfiguration mit einer Leistung von 18.000 Bogen pro Stunde. Für die In-Mold Etiketten-Produktion mit der Speedmaster XL 106 bietet das Unternehmen ein Performance-Paket, das für die speziellen Bedürfnisse der In-Mold-Materialien konzipiert ist. Eine Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 15 Prozent ist möglich.

Per Touchbedienung Maschinen digital einstellen. Mit wenigen Klicks steigert das Speedmaster Operating System die Performance in Druckereien.

Auch jenseits der Offset-Technologie hat das Unternehmen ein Highlight für den hochvolumigen Faltschachteldruck zu bieten: Die neue Boardmaster Rollen- Flexodruckmaschine setzt auf Effizienz. Sie verdoppelt dieProduktivität in der Faltschachtelproduktion gegenüber vergleichbaren Systemen. Die Boardmaster erreicht eineVerfügbarkeit von bis zu 90 Prozent und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 600 Metern pro Minute, was rund 38.000 Druckbogen im Format 6 (Bogenbreite 148 cm) pro Stunde entspricht. Ein Beispiel für hocheffizientenVerpackungsdruck mit Systemen: WestRock, USA/Polen /Deutschland . Ein Anwendungsbeispiel für die In-Mold Etiketten-Produktion: Metprint GZR, Türkei .

Automatisierung gegen Fachkräftemangel

Auf dem Weg zum autonomen Drucksaal stattet Heidelberg Druckmaschinen mit immer mehr vollautomatischenProzessen aus, die das Bedienpersonal entlasten. Vom Auftragseingang bis zum Versand sind mit der Prinect Software alle Prozesse in einen durchgängigen Workflow integriert. Das etablierte Push-to-Stop-Konzept sorgt hierbei für hoch- automatisierte Abläufe, die auch an Workflows von Drittanbietern angebunden werden können. Dadurch sehen Druckereien eine deutliche Entlastung beim Personal.

Auch das Plate to Unit Verfahren kann zusätzlich zu einer Produktivitätssteigerung den Fachkräftemangel in Druckereien lindern. Hierbei erfolgen die Bereitstellung der Druckplatten und deren Entsorgung an der Druckmaschine nahezu vollständig automatisiert. Dadurch wird eine zuverlässig hohe Produktivität sichergestellt und das Risiko vonBeschädigungen an der Druckplatte reduziert. Das System ist ein Gamechanger im Bereich des vollautomatischen Druckplattenwechsels. Wie Kunden Automatisierung vorantreiben kann, zeigt das Beispiel von Saxoprint , Deutschland

Gamechanger im Bereich des vollautomatischen Druckplattenwechsels: Plate to Unit steigert die Produktivität und hilft, den Fachkräftemangel in Druckereien zu lindern.

Intelligente Algorithmen

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kann Druckereien das Arbeiten leichter machen. Denn mit Unterstützung von KI lassen sich komplexe Produktionsparameter automatisch konfigurieren. Erste Funktionen hat das Unternehmen mit der Prozessoptimierung von Preset 2.0 und den intelligenten Assistenzsystemen

Intellistart 3, Wash Assistant, Powder Assistant und Color Assistant Pro sowie mit der Performance Advisor Technology (PAT) realisiert. PAT agiert dabei als eine Art digitaler Kollege: Er visualisiert und strukturiert Daten, bietetpraktische Verbesserungs-vorschläge bzw. Hinweise, um die Produktivität zu steigern und Ressourcen einzusparen. DieDetails dazu liefert das Fallbeispiel bei Girzig+Gottschalk, Deutschland

Nachhaltigkeit senkt Kosten

Druckmaschinen werden immer energieeffizienter. Hierfür setzt Heidelberg an möglichst vielen verschiedenen Parametern der Anlagen an. So senken weiterentwickelte Standby-Funktionen, Gebläse mit besonders hohem Wirkungsgrad wie das AirStar Pro und ein Workflow, der Makulatur minimiert, die Kosten. Das Unternehmen bietet hierzu spezielle Consulting Teams an, die mittels Energieworkshops beim Kunden analysieren, wo sie Ressourcen einsparen und Kosten senken können.

Viele gezielte Maßnahmen zeigen in Summe eine große Wirkung: Die aktuelle Speedmaster XL 106-6+L verbraucht pro tausend Bogen rund 40 Prozent weniger Energie als eine entsprechende Speedmaster CD 102-6+L aus dem Jahr 1990. Hierzu tragen zahlreiche Funktionen bei, die einerseits Makulatur sparen, z.B. der Analyze Point for Waste Reporting sowie Prinect Inpress Control, und andererseits Material, z.B. der Powder Assistant und der FilterStar. Einkonkretes Beispiel ist der Kunde Biopax, Nordirland

Das Ergebnis macht den Unterschied

Endkunden sehen und fühlen den Unterschied. Die exakte Wiedergabe von Farben spielt in der modernen Markenwelt von Druckereikunden eine wichtige Rolle. Farben müssen exakt übereinstimmen und gerade bei Premium-Produkten ist eine entsprechende Haptik wichtig. Hochautomatisierten Farb- und Qualitätsmesssysteme sorgen im Akzidenz- und Verpackungsdruck für absolute Wiederholgenauigkeit und Farbtreue. Auch das kann hochautomatisiert geschehen: Das einmalige Spektralmesssystem Prinect Inpress Control 3 findet Druckkontrollstreifen, Papierweiß und Registermarken vollautomatisch – die Farbregelung startet ohne Eingreifen des Bedieners. Ein Beispiel für dieFunktion hochautomatisierter Farbkontrolle: Modern Litho, USA

Service-Champion

Das weltweite Sales- und Servicenetzwerk umfasst über 2.000 Mitarbeitende an 250 Standorten verteilt auf 170 Länder. Darüber hinaus bietet der Service von Heidelberg skalierbare Vertragsmodelle und Fernwartungen, die helfen,Ausfallzeiten zu reduzieren und die Investition der Kunden abzusichern. Das Serviceportfolio unterstützt Druckereien durch Personalqualifikation und Prozessoptimierung auch dabei, den Fachkräftemangel abzufedern. Beratungs- und Trainingsangebote fokussieren auf die Prozessoptimierung in Druckereien rund um die Maschinen unter Einbeziehung von Führungskräften und Mitarbeitenden. Ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit im Service Bereich liefert derKunde Bromberger aus Deutschland.

»Pay per use«

Heidelberg liefert heute alles aus einer Hand, was eine Druckerei für eine stabile und effektive Produktion benötigt. Gemeinsam mit dem Partner Munich Re/relayr hat das Unternehmen mit dem Subscription Plus Modell ein Angebot, das neben Service, Verbrauchsmaterialien, Software, Training und Consulting auch die Maschine beinhaltet.Für das Gesamtpaket zahlt der Kunde abhängig von seinem produzierten Output, also dem bedruckten Bogen. Da Subscription Plus auch die Druckmaschine beinhaltet, muss der Kunde keine Investition tätigen, sondern zahlt die Nutzung der Maschine ebenfalls über den Preis pro Bogen (CAPEX to OPEX). WEIG Packaging, Deutschland, setzt auf das Subscription-Model.